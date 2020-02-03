ACROS Re: Мажилису нужна реальная конкуренция #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 171

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:05 Модернизация структурных изменении представительной власти - это в обязательном порядке - изменения в главном законе страны, в Конституции. Стоит ли овчинка выделки, особенно на нынешнем, переходном этапе, где всё замерло в этаком - "статус кво" режиме?? Навряд ли. Имиджевые изменения типа: карманных Общественных советов или НСОД-а, позволят создать , чисто для "выпуска пара", но не более. Парламент создавался под определённый режим власти и худо-бедно этот режим ещё функционирует, и до окончательного решения вопроса власти , парламент сохранит своё нынешную структуру. Мажоритарка или список - конечно однозначно мажоритарка, так сказать "гамбургский счёт" для кандидатов заветной депутатской корочки, но для этого нужно изменить порядок формирования состава избирательных комиссии и его подотчётности. Сенат - конечно нужен, ибо де-юре у нас областное представительство, а де-факто - межродовое и межжузовое представительство кланов реально влияющих на внутренную политику.