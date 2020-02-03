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§ NG.kz
Мажилису нужна реальная конкуренция
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37945
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.20 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рамках заявленной модернизации политической системы Казахстана некоторые эксперты высказывают предложения по изменению структуры парламента и механизма его формирования. Президент Токаев, выступая 20 декабря на втором заседании Национального совета общественного доверия, эти идеи не поддержал, но и не отверг. Прокомментировать возможность реформирования законодательного органа «НГ» предложила человеку, который кухню по «выпечке» законов знает изнутри, - депутату сената Парламента РК первого созыва и мажилиса двух последующих созывов, директору НИИ экономики и права КСТУ, доктору юридических наук Сергею ЖАЛЫБИНУ.
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§ ACROS
Re: Мажилису нужна реальная конкуренция
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 03.02.20 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Модернизация структурных изменении представительной власти - это в обязательном порядке - изменения в главном законе страны, в Конституции. Стоит ли овчинка выделки, особенно на нынешнем, переходном этапе, где всё замерло в этаком - "статус кво" режиме?? Навряд ли. Имиджевые изменения типа: карманных Общественных советов или НСОД-а, позволят создать , чисто для "выпуска пара", но не более. Парламент создавался под определённый режим власти и худо-бедно этот режим ещё функционирует, и до окончательного решения вопроса власти , парламент сохранит своё нынешную структуру. Мажоритарка или список - конечно однозначно мажоритарка, так сказать "гамбургский счёт" для кандидатов заветной депутатской корочки, но для этого нужно изменить порядок формирования состава избирательных комиссии и его подотчётности. Сенат - конечно нужен, ибо де-юре у нас областное представительство, а де-факто - межродовое и межжузовое представительство кланов реально влияющих на внутренную политику.
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