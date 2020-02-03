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≡ 3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37945
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом на областном совещании сообщил директор Костанайского филиала РГУ «Национальный Банк РК» Жомарт КАЖРАХИМОВ. Акция по списанию с суммы основного долга до 300 тыс. тенге охватила в области 14 710 заемщиков.
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* Yorik
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 868
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 03.02.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Я совершенно точно знал какие суммы буду платить, подписывал документы, все было кристально ясно и я согласился, поэтому ваша реплика тут неуместна в этом вопросе

Что уместно, а что нет - решать не Вам.

А авто из Армении вас и других по дулом автомата заставляли брать? Ставки сборов за регистрацию и утилизацию действуют около пяти лет, условия по вступлению Армении в ТС были в общем доступе 4 года. Что мешало изучить вопрос досконально? Конечно, зачем - другие берут и я возьму. Кто-то же якобы что-то по телевизору сказал, разрешил. Что за бред? Зачем вы кричите теперь на площади "не виноватые мы, мы не знали"?
Что интересно и показательно - 3-4 года шум в инфополе стоял по поводу авто из Киргизии, когда Киргизия вошла в ТС. Все то же самое было, все разъяснения давали в СМИ. И изымали авто на стоянки, и выдворяли из страны. Но зачем нам сейчас эта информация, мы же самые хитро.опые, да? Мы же выйдем на площадь, пусть законы отменят для нас, верно?

[Исправлено: Тимур Гафуров, 03.02.2020 - 16:54]
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* Yorik
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 868
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 03.02.20 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
хотите сказать, что тут только их вина и все пытались только наколоть государство? Почему все взваливают только на них? Объясните? Почему этого нельзя было сделать 2года назад, 1 год?


Что значит - "хотите сказать"? Я именно это и говорю, уже не раз.
Вы сейчас снова доказываете, что даже не понимаете что к чему. Конкретно - не понимаете, почему шум поднялся в январе 2020-го года. Ну так потрудитесь все-таки изучить матчасть. Никто никакие законы не менял и новые не принимал! В январе закончился льготный период, установленный при вступлении в ТС для Армении. Соответственно, остальные страны-члены с января 2020-го года действуют точно по тем законам, которые были и в декабре 2019-го года, просто льготный период закончился, и обращение транспортных средств внутри союза приведено в общий режим, без льгот. И далее все просто: ввезли по льготе - ездите в Армении, привезли "льготное" авто из Армении в КЗ - уплатите все причитающиеся сборы и пошлины.
Я бы может согласился только в одном: что наши контролирующие органы могли бы предостеречь заблаговременно. Но - именно могли бы, но не обязаны.
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* KstKZ
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
KstKZ


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Сообщений: 34
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 03.02.20 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Что уместно, а что нет - решать не Вам.


А кому решать? Вам? Так же, как разрешать использование слова адекватность?

[Исправлено: Тимур Гафуров, 03.02.2020 - 16:57]
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* KstKZ
Re: 3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал...
KstKZ


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Сообщений: 34
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 03.02.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Соответственно, остальные страны-члены с января 2020-го года действуют точно по тем законам, которые были и в декабре 2019-го года, просто льготный период закончился, и обращение транспортных средств внутри союза приведено в общий режим, без льгот.


Первый раз слышу такую трактовку. Достаточно простое и понятное объяснение, интересно, почему об этом нигде не упоминается в СМИ? Говорят только что пошлины с 2020г стали едины.
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§ Эдуард Суровый
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
Эдуард Суровый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1082
Регистрация: 05.06.15
Отправлено: 03.02.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Нормальная позиция для своих граждан оказать помощь тем, кто реально в ней нуждается.

Фрателло ... тут такая фишка ... в помощи реально все нуждаются ... могу спорить.
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* Yorik
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 868
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 03.02.20 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
А кому решать? Вам? Так же, как разрешать использование слова адекватность

На данном форуме - редакции. Неуместные либо неадекватные комменты удаляет модератор, если они нарушают правила форума. Читайте Соглашение.
И еще раз - меньше гонора и спеси, иначе пожнёте то же самое.
Цитата:
KstKZ:
Первый раз слышу такую трактовку. Достаточно простое и понятное объяснение, интересно, почему об этом нигде не упоминается в СМИ? Говорят только что пошлины с 2020г стали едины.

Что и требовалось доказать, называется. Т.е. внимательно почитать/изучить законодательство, или хотя бы внимательно почитать инфу в СМИ на эту тему - нет, не царское это дело. Наше дело - на площади с акимом области общаться, да? :-)
Кстати, окончание льготного периода для Армении и то "что пошлины с 2020 стали едиными" - это одно и то же яйцо, но с разных сторон...
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* KstKZ
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 03.02.20 - 17:27
Комментарий проходит проверку.
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* KstKZ
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 03.02.20 - 17:37
Комментарий проходит проверку.
Профайл
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