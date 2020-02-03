abaika95 3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2964

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:44 Цитата-//? В общем во всех этих историях разные ньюансы. Помогли людям - молодцы!!! В этот раз не хотят помогать к сожалению.//







Нюансы есть и ещё какие) да многие согласятся что государство поставило себя в нехорошую позицию по итогу оказания помощи одной части (наиболее крикливой) населения игнорирую другую часть) получился принцип "кто покричал на площади тот и главнее" нехороший принцип но в том случае хотябы есть фактор относительной справедливости,помогли многодетным и людям с малыми доходами)





Я вот лично хоть убейте не вижу никаких справедливых факторов оказания помощи людям, которые игнорируя все видимые и невидимые обстоятельства того что лавочка по ввозу Армянских машин скоро прикроется всеровно на свой страх и риск ввозили оные и теперь "насмотревшись" на "крикунов на площади" требуют себе льгот) ну не согласны вы с "непосильными" суммами пошлин,продайте машину,вывезите ее обратно в Армению и там избавтесь или найдите себе родственника Арменина пусть на себя переоформит) выходов много как решить вашу проблему) нет, вы же пошли по скользкой тропинке "выпрошу и дадут")