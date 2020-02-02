Тот самый Re: В одном из дворов Костаная... Приключения "гольфа" #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 423

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:22 Цитата: лимон: так вроде сейчас и по фото могут штраф выписать, не?



Надо доказать, что стоит он дольше 5 минут. Видео можно сделать с длительностью больше 5 минут и чтобы время было отмечено. Или 2 фото/видео с временем отмеченным. И обращение написать в ДВД. Штраф от 13 до 26 тыщ.



Или вызвать патрульных и стоять там. Ехать они будут точно дольше 5 минут. Так что, если захотеть, то вполне можно навести порядок у себя во дворе. Но никто ж не хочет.