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§ NG.kz
В одном из дворов Костаная... Приключения "гольфа"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37944
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несоблюдение дорожных знаков влечет наказание, иногда весьма оригинальным способом).
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§ сайлау курманов
Re: В одном из дворов Костаная... Приключения "гольфа"
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3479
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.02.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чел помыкался,на растаможку нет денег и решил таким вот образом избавиться, хай мусорщики руки погреют
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§ андрей 117
Re: В одном из дворов Костаная... Приключения "гольфа"
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 02.02.20 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пустой бак убрать 6 секунд.вот еслиб ему ковш снега сыпанули
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§ лимон
Re: В одном из дворов Костаная... Приключения "гольфа"
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1254
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.02.20 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
заелись, гольфа третьего выкинули на мусорку
так вроде сейчас и по фото могут штраф выписать, не? стоянка от знака на 10 метров запрещена
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§ директор пляжа
Re: В одном из дворов Костаная... Приключения "гольфа"
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 03.02.20 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
ак вроде сейчас и по фото могут штраф выписать, не?

номера не видно.
и знак - "стоянка".
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§ лимон
Re: В одном из дворов Костаная... Приключения "гольфа"
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1254
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.02.20 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
и знак - "стоянка".


а что за знак на фото тогда? :-)
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§ директор пляжа
В одном из дворов Костаная... Приключения "гольфа"
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 03.02.20 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

как привлечь водителя по фото по нарушению правил знака "стоянка запрещена"? нет в голове вопроса? быть может он остановился просто? или с секундомером фотографировали?
что за знак в правилах написано.

[Исправлено: директор пляжа, 03.02.2020 - 12:51]
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* Тот самый
Re: В одном из дворов Костаная... Приключения "гольфа"
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 423
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон: так вроде сейчас и по фото могут штраф выписать, не?


Надо доказать, что стоит он дольше 5 минут. Видео можно сделать с длительностью больше 5 минут и чтобы время было отмечено. Или 2 фото/видео с временем отмеченным. И обращение написать в ДВД. Штраф от 13 до 26 тыщ.

Или вызвать патрульных и стоять там. Ехать они будут точно дольше 5 минут. Так что, если захотеть, то вполне можно навести порядок у себя во дворе. Но никто ж не хочет.
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