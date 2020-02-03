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§ NG.kz
ДТП с участием машины полиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37944
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.20 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария произошла на перекрестке улиц Амангельды и Шаяхметова. Видео в редакцию "НГ" прислал очевидец.
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§ Гриня
ДТП с участием машины полиции
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 671
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 03.02.20 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У полиции наверное обострение сегодня.На Майлина со двора передо мной выскочила патрулька,как будто и не было меня.Конечно ехал не спеша,успел притормозить,но по их меркам-"создание аварийной ситуации".Что-то регистратор никак не соберусь поставить.
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* Тимур Гафуров
Re: ДТП с участием машины полиции
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 486
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 03.02.20 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-служба ДП прокомментировала этот инцидент:
"3 февраля 2020 года на пульт «102» поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Шаяхметова – Амангельды произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин: «Хюндай Солярис» и «JAC». По прибытию на место происшествия установлено, что 40-летний водитель автомашины «Хюндай Солярис» не пропустил следующую по главной дороге автомашину «JAC» (которая двигалась по улице Амангельды со стороны улицы Бородина в сторону улицы Баймагамбетова), в результате чего произошло столкновение. Находившиеся в автомобиле «JAC» сотрудники полиции следовали на заявку, поступившую от представителей облсуда. В результате ДТП пострадавших нет. Машины получили механические повреждения. По факту ДТП собран административный материал".
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§ drakon
ДТП с участием машины полиции
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18498
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.02.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
По факту ДТП собран административный материал".

Вопрос - почему,полицейские при каждом ДТП,
номера со своих машин снимают?... :-o :-o
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