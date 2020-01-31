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≡ "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37944
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полуторачасовое стояние на площади перед областным акиматом владельцев автомобилей с иностранным учётом и скандирование ими лозунга "Аким, выходи" завершилось тем, что Архимед Мухамбетов всё же вышел к собравшимся и вместе с ним все прошли в зал филармонии.
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§ maxsaf
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5216
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
отпускные Канадского министра и уборщицы так и не дождался кстати)

Ищите))
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§ KstKZ
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
KstKZ


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Сообщений: 26
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 03.02.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это такая защита у человека) не будем платить потомучто знаем кому нужны такие суммы)


Не нужно передергивать, как говорилось выше, вы тоже пытаетесь прочитать так, как вам удобно. Сделайте нормальные, адекватные платежи, которые соответствуют реальности и люди сами пойдут и зарегистрируют машины.
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§ KstKZ
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 03.02.20 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Они могут быть лучше в эксплуатации, по характеристикам. но никак не по состоянию!


Ну вы сами противоречите себе, как вообще новая машина, которая лучше по состоянию, может быть хуже по эксплуатации и характеристикам? Вам не кажется, что это не правильно, учитывая что она как минимум раза в полтора дороже?
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§ maxsaf
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5216
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашел во что: утилизацией авто занимается ТОО «RecyclingCompany». А сбором денег на это - ТОО "Оператор РОП". В принципе насчет первой компании даже беглого ознакомления достаточно, что занимаются тем, что им и положено, фотки есть. А вот по второй компании - там лучше не читайте. Там капец просто.
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* Victor Yang
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12448
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.02.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
как вообще новая машина, которая лучше по состоянию, может быть хуже по эксплуатации и характеристикам?

Элементарно. Мы ведь не говорим что это одна и та же марка автомобиля, а ценовой сегмент может быть разный.
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§ abaika95
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2964
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.02.20 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//вы тоже пытаетесь прочитать так, как вам удобно//



Как можно прочитать как удобно?) Прочитаешь всегда одинаково,интерпретировать можно по разному,но я вроде оставил смысловую нагрузку вашей фразы неизмененно) только пример ещё добавил) если всем здравомыслящим понятно куда идут разные суммы то давайте ни за что платить не будем)



Цитата-//Сделайте нормальные, адекватные платежи//


-Не сделаю
-Как вы не переживаете за бедных детей Германии?)
-переживаю
-ну так сделайте адекватные платежи
-не хочу)




Цитата-//которые соответствуют реальности и люди сами пойдут и зарегистрируют машины.//

Думаю тут не в платежах дело,всмысле того что государство прекрасно понимает что суммы нереальные) но на то и эффект) непосильные платежи должны ограждать государственное пространство от ввоза старых машин из вне (своих хватает)
Но "здравомыслящим" людям это было не понятно,поэтому ввозили все что угодно не думая о последствиях) а теперь как говорится приплыли)
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§ Butch
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 501
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.02.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
или вы осознано это игнорируете?

Да, я осознанно это игнорирую. Потому что не вижу смысла заострять внимания на том, что тот же миллион человек платит и покупая автомобиль здесь. С тем отличием, что здесь он уже входит в стоимость автомобиля в салоне, а в РФ нет. Или Вы полагали что покупая новый автомобиль в Казахстане Вы не платите утилизационный сбор? Платите, только Вы об этом не знаете. Эти отчисления уже произвёл "производитель", и включил их в конечную стоимость своей продукции. А если автомобиль был произведён не на территории Казахстана, то автосалон включает его в стоимость товара.
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§ Butch
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 501
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.02.20 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
все знают для чего и кому нужны такие суммы

Вы правы. Все знают. Возможно даже я знаю (но это не точно). Тем не менее последовательность действий нужно соблюдать, так как именно это является основой правового государства, и хотя бы кому-то нужно её придерживаться . Сначала предпринимаются действия для снижения или отмены платежей (внесение предложений на рассмотрение через депутатов, создание общественных организаций, отстаивание своей точки зрения вообще). Потом, после принятых изменений в законодательстве, покупается машина. А не - сначала покупается машина, а потом "да плевал я на наши законы".
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