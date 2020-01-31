abaika95 "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае #110





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2964

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:35 Цитата-//вы тоже пытаетесь прочитать так, как вам удобно//







Как можно прочитать как удобно?) Прочитаешь всегда одинаково,интерпретировать можно по разному,но я вроде оставил смысловую нагрузку вашей фразы неизмененно) только пример ещё добавил) если всем здравомыслящим понятно куда идут разные суммы то давайте ни за что платить не будем)







Цитата-//Сделайте нормальные, адекватные платежи//





-Не сделаю

-Как вы не переживаете за бедных детей Германии?)

-переживаю

-ну так сделайте адекватные платежи

-не хочу)









Цитата-//которые соответствуют реальности и люди сами пойдут и зарегистрируют машины.//



Думаю тут не в платежах дело,всмысле того что государство прекрасно понимает что суммы нереальные) но на то и эффект) непосильные платежи должны ограждать государственное пространство от ввоза старых машин из вне (своих хватает)

Но "здравомыслящим" людям это было не понятно,поэтому ввозили все что угодно не думая о последствиях) а теперь как говорится приплыли)