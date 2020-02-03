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≡ 3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37944
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом на областном совещании сообщил директор Костанайского филиала РГУ «Национальный Банк РК» Жомарт КАЖРАХИМОВ. Акция по списанию с суммы основного долга до 300 тыс. тенге охватила в области 14 710 заемщиков.
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§ maxsaf
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5216
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тем, кто хотел взять кредит, но передумал - компенсация будет? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 03.02.2020 - 13:08]
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§ сайлау курманов
Re: 3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3479
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.02.20 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё бы спрашивали на какие цели берут кредит, при предоставлении документов о смерти родственников надо бы по людски с ними, а то вон у соседей умер сын, старики брали на двоих двести тысяч, надо отдать пятьсот с лишним, старики голодной смертью пойдут за сыном
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* Victor Yang
Re: 3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал...
Victor Yang


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Сообщений: 12448
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.02.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тоже хочу чтобы мне списали. Аким, выходи!(с)
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§ KstKZ
Re: 3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал...
KstKZ


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Сообщений: 26
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 03.02.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Крику про машины - в 100 раз больше. Парадокс.


В этом вся суть. У меня есть и кредиты и ипотека, и я не против бы был помощи от государства, но я оплачиваю все вовремя и рассчитывать на такую помощь мне не приходилось. Но и зависти небыло, у всех свои истории и сложности. С машинами же обратная ситуация, у всех так же своя история и причины приобретения, но государство пытается содрать с них денег побольше. Чем они хуже неплательщиков по кредитам? В общем во всех этих историях разные ньюансы. Помогли людям - молодцы!!! В этот раз не хотят помогать к сожалению.
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§ KstKZ
Re: 3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал...
KstKZ


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Сообщений: 26
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 03.02.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я тоже хочу чтобы мне списали. Аким, выходи!(с)


Виктор, вы вообще в Казахстане живете? Или просто на адекватные коменты по сути вашей личности не способны?
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* Victor Yang
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12448
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.02.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Или просто на адекватные коменты по сути вашей личности не способны?

Совершенно не способен. Все мои комментарии - сплошной треш, угар и вакханалия.
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§ Yorik
Re: 3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 865
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 03.02.20 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
на адекватные

Не выдержал.
Вы третий день на сайте, и уже во второй ветке ярлыками "адекватности" и "неадекватности" щедро раскидываетесь? А не задумывались, что многие тут считают неадекватными именно Ваши комменты - "мы не знали", "чиновники говорили/не говорили", "ставки сборов слишком большие" и т.п. Ярлык неадекватности давно просится, на мой взгляд.
Цитата:
KstKZ:
меня есть и кредиты и ипотека

Ну так может на площадь, к акиму? Ставки по кредитам же наверняка высокие, пусть аким снизит. А по ипотеке - вообще пусть отменит!

Цитата:
KstKZ:
Чем они хуже неплательщиков по кредитам

Вот тут согласен - открыли ящик Пандоры этими списаниями. И дали повод "армяноводам" и прочим теперь плакаться, какие они бедные и несчастные...
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§ abaika95
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2964
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.02.20 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//? В общем во всех этих историях разные ньюансы. Помогли людям - молодцы!!! В этот раз не хотят помогать к сожалению.//



Нюансы есть и ещё какие) да многие согласятся что государство поставило себя в нехорошую позицию по итогу оказания помощи одной части (наиболее крикливой) населения игнорирую другую часть) получился принцип "кто покричал на площади тот и главнее" нехороший принцип но в том случае хотябы есть фактор относительной справедливости,помогли многодетным и людям с малыми доходами)


Я вот лично хоть убейте не вижу никаких справедливых факторов оказания помощи людям, которые игнорируя все видимые и невидимые обстоятельства того что лавочка по ввозу Армянских машин скоро прикроется всеровно на свой страх и риск ввозили оные и теперь "насмотревшись" на "крикунов на площади" требуют себе льгот) ну не согласны вы с "непосильными" суммами пошлин,продайте машину,вывезите ее обратно в Армению и там избавтесь или найдите себе родственника Арменина пусть на себя переоформит) выходов много как решить вашу проблему) нет, вы же пошли по скользкой тропинке "выпрошу и дадут")
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