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KstKZ:
на адекватные
Не выдержал.
Вы третий день на сайте, и уже во второй ветке ярлыками "адекватности" и "неадекватности" щедро раскидываетесь? А не задумывались, что многие тут считают неадекватными именно Ваши комменты - "мы не знали", "чиновники говорили/не говорили", "ставки сборов слишком большие" и т.п. Ярлык неадекватности давно просится, на мой взгляд.
Цитата:
KstKZ:
меня есть и кредиты и ипотека
Ну так может на площадь, к акиму? Ставки по кредитам же наверняка высокие, пусть аким снизит. А по ипотеке - вообще пусть отменит!
Цитата:
KstKZ:
Чем они хуже неплательщиков по кредитам
Вот тут согласен - открыли ящик Пандоры этими списаниями. И дали повод "армяноводам" и прочим теперь плакаться, какие они бедные и несчастные...