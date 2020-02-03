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≡ 3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37943
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом на областном совещании сообщил директор Костанайского филиала РГУ «Национальный Банк РК» Жомарт КАЖРАХИМОВ. Акция по списанию с суммы основного долга до 300 тыс. тенге охватила в области 14 710 заемщиков.
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§ maxsaf
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5216
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тем, кто хотел взять кредит, но передумал - компенсация будет? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 03.02.2020 - 13:08]
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* сайлау курманов
Re: 3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3479
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.02.20 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё бы спрашивали на какие цели берут кредит, при предоставлении документов о смерти родственников надо бы по людски с ними, а то вон у соседей умер сын, старики брали на двоих двести тысяч, надо отдать пятьсот с лишним, старики голодной смертью пойдут за сыном
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* Victor Yang
Re: 3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12446
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.02.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тоже хочу чтобы мне списали. Аким, выходи!(с)
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* KstKZ
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 03.02.20 - 13:15
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