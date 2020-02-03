сайлау курманов Re: 3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3479

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:13 Ещё бы спрашивали на какие цели берут кредит, при предоставлении документов о смерти родственников надо бы по людски с ними, а то вон у соседей умер сын, старики брали на двоих двести тысяч, надо отдать пятьсот с лишним, старики голодной смертью пойдут за сыном