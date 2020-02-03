KstKZ Re: Сколько авто ввезли в Казахстан из Армении и Кыргызстана #2





(Пользователи) Сообщений: 24

Регистрация: 30.01.20 (Пользователи) Отправлено: - 12:45 Однобоко о нарушениях как-то сказано, почему не говорится сколько нарушений было на номерах РК и суммах по ним?



"Указанные цифры свидетельствуют об эффективном использовании камер фотовидеофиксации при выявлении не только нарушений правил ПДД, но и общественного порядка."

А как же тогда заявления с ТВ, что не могут отследить? Где обманывают?



Половинчатая статья, не раскрывающая сути проблемы к сожалению и опять же трактовать ее можно по разному...