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§ NG.kz
Сколько авто ввезли в Казахстан из Армении и Кыргызстана
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37943
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.20 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько автомобилей из Кыргызстана и Армении с 1 января 2017 года пересекло границу Казахстана, в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz сообщили в пограничной службе КНБ.
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§ maxsaf
Re: Сколько авто ввезли в Казахстан из Армении и Кыргызстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5216
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18209 (армения, 2019) 145943 (Киргизия,
2019) это всё туристы? Не верится. А где они в 2017М были?
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§ KstKZ
Re: Сколько авто ввезли в Казахстан из Армении и Кыргызстана
KstKZ


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Сообщений: 24
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 03.02.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однобоко о нарушениях как-то сказано, почему не говорится сколько нарушений было на номерах РК и суммах по ним?

"Указанные цифры свидетельствуют об эффективном использовании камер фотовидеофиксации при выявлении не только нарушений правил ПДД, но и общественного порядка."
А как же тогда заявления с ТВ, что не могут отследить? Где обманывают?

Половинчатая статья, не раскрывающая сути проблемы к сожалению и опять же трактовать ее можно по разному...
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§ KstKZ
Re: Сколько авто ввезли в Казахстан из Армении и Кыргызстана
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 03.02.20 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И где статистика по Рос учету? Т.е. нарушения указаны по иностранным номерам с рос.учетом или только по обозначенным?
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§ Тот самый
Re: Сколько авто ввезли в Казахстан из Армении и Кыргызстана
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 420
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столько шума из-за 30000 машин. А сколько всего транспорта в КЗ? Вроде 4-5 миллионов. Тогда могли бы сделать такую амнистию: выдать жёлтые номера им на вечно, т.е. запретить перепродажу этих машин (а также дарственные, доверенности и пр). И пусть ездят на них пока не развалятся, но обязательно учесть номер двигателя и кузова.
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§ Lex
Re: Сколько авто ввезли в Казахстан из Армении и Кыргызстана
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 415
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 03.02.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

что-то мне подсказывает что с цифрами попутали погранцы "нечайно")
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