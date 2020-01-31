самый умный Re: Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата... #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 383

Регистрация: 04.02.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:48 Цитата: Добринцофф:

В ЗТБ-Тобыле,до сих пор есть ул.Ленина,40 лет октября



Потому что Ленина в Казахстане любят. Благодарные потомки помнят, что именно Ленин является родоначальником всех казахов, так как в 1925 году по его распоряжению ВЦИК переименовал Киргизскую АССР в Казакскую.

Если бы не Ленин, все казахи так бы и назывались киргизами и жили бы мы сейчас в Киргизии.

Предлагаю в благодарность за это дать Ленину титул улт-басы и в каждом городе назвать его именем как минимум одну улицу, одну школу и одну больницу.