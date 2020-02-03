Цитата: Кроме того, теперь в обменниках будут записывать имена казахстанцев. По обменным операциям, проведенным через обменные пункты, на сумму, не превышающую эквивалент 500 тысяч тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя и отчество (при наличии) и ИИН клиента (при наличии).

Смущает (при наличии)... А что у казахстанца может отсутствовать Имя, Фамилия, Отчество или ИИН?