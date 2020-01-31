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≡ "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37943
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полуторачасовое стояние на площади перед областным акиматом владельцев автомобилей с иностранным учётом и скандирование ими лозунга "Аким, выходи" завершилось тем, что Архимед Мухамбетов всё же вышел к собравшимся и вместе с ним все прошли в зал филармонии.
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* maxsaf
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5216
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
отпускные Канадского министра и уборщицы так и не дождался кстати)

Ищите))
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§ KstKZ
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
KstKZ


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Сообщений: 24
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 03.02.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это такая защита у человека) не будем платить потомучто знаем кому нужны такие суммы)


Не нужно передергивать, как говорилось выше, вы тоже пытаетесь прочитать так, как вам удобно. Сделайте нормальные, адекватные платежи, которые соответствуют реальности и люди сами пойдут и зарегистрируют машины.
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§ KstKZ
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 03.02.20 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Они могут быть лучше в эксплуатации, по характеристикам. но никак не по состоянию!


Ну вы сами противоречите себе, как вообще новая машина, которая лучше по состоянию, может быть хуже по эксплуатации и характеристикам? Вам не кажется, что это не правильно, учитывая что она как минимум раза в полтора дороже?
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* maxsaf
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5216
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашел во что: утилизацией авто занимается ТОО «RecyclingCompany». А сбором денег на это - ТОО "Оператор РОП". В принципе насчет первой компании даже беглого ознакомления достаточно, что занимаются тем, что им и положено, фотки есть. А вот по второй компании - там лучше не читайте. Там капец просто.
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