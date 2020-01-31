Цитата: Victor Yang:

Они могут быть лучше в эксплуатации, по характеристикам. но никак не по состоянию!



Ну вы сами противоречите себе, как вообще новая машина, которая лучше по состоянию, может быть хуже по эксплуатации и характеристикам? Вам не кажется, что это не правильно, учитывая что она как минимум раза в полтора дороже?