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≡ "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37938
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полуторачасовое стояние на площади перед областным акиматом владельцев автомобилей с иностранным учётом и скандирование ими лозунга "Аким, выходи" завершилось тем, что Архимед Мухамбетов всё же вышел к собравшимся и вместе с ним все прошли в зал филармонии.
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* Добринцофф
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7008
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.02.20 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А списание кредитов - не то же самое?

Вот с этого бардак и начинается.
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* maxsaf
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5210
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может мне кто-нибудь обьяснить, откуда такая дурная сумма за утильсбор? Что туда входит, как она рассчитывается? Сумма за утильсбор реально такая большая, или тут привали?
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* Добринцофф
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7008
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.02.20 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Может мне кто-нибудь обьяснить, откуда такая дурная сумма за утильсбор? Что туда входит, как она рассчитывается? Сумма за утильсбор реально такая большая, или тут привали?

Сумма реальная.
Это Казахстан,здесь необязательно, что нибудь рассчитывать,сказали с завтрашнего дня у вас будет утиль сбор столько то столько и всё с завтрашнего дня все платят.
Я себе машинку с Южной Кореи заказывал в 2014,там какие то льготы тогда были,но утиля и первичной регистрации точно не было,по растаможке то же недорого выходило,главное что бы машина была не старше 5 или 7 лет не помню уже.Потом ещё какая то халява была,когда курс скакнул в другую сторону и все в Россию поехали за машинами,их тогда перед выборами без проблем налево и направо регистрировали,а теперь усе халява кончилась.
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* maxsaf
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5210
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 01:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Сумма реальная. Это Казахстан,здесь необязательно, что нибудь рассчитывать,сказали с завтрашнего дня у вас будет утиль сбор столько то столько и всё с завтрашнего дня все платят.

Так в этом и проблема видимо. Народ молчит - значит всё устраивает. Когда я работал сисадмином на одном предприятии по утилизации электроники, нам как-то привезли пробную партию остатков после утилизации автомобилей. Предприятие, которое утилизирует авто - они их закидывают в огромный шреддер, магнитами там все железо вытаскивают и сдают за хорошие деньги. А остальное отправили нам, и мы им тоже за это заплатили, и еще кучу денег заработали. Я это к тому, что на утилизации авто можно выйти на самоокупаемость, и неплохо заработать без всяких утильсборов. Эти деньги просто разворуют, а все молчат. Странно это.
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§ Butch
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Butch


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Сообщений: 496
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.02.20 - 07:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Так в этом и проблема видимо

Видимо проблема в названии. Если посмотреть на градацию платежей, видно что они стимулируют к приобретению более "экологичных" автомобилей. Самый маленький сбор за автомобили с электродвигателями и по нарастающей.
И потом, вероятно да, можно выйти и на самоокупаемость, но что-то не появилось самопроизвольно частных компаний занятых утилизацией тех же автомобилей до 2016 года, пока не был введён утилизационный сбор. Появилось предприятие после, и то, одно на всю страну.
Из чего можно сделать предположение - в Канаде быть может и можно неплохо заработать на утилизации автомобилей, без дополнительных платежей. В Казахстане, по-видимому, на данный момент нет.
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§ KstKZ
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
KstKZ


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Сообщений: 18
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 03.02.20 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Из чего можно сделать предположение - в Канаде быть может и можно неплохо заработать на утилизации автомобилей, без дополнительных платежей. В Казахстане, по-видимому, на данный момент нет.


С учетом того, что автомобиль у нас с радостью примут на металлолом и собственник еще и получит за это деньги, у любого возникнет вопрос. Зачем платить какому то частнику 1 350 000, когда можно на этом же заработать от 100 000 тысяч... Почему вы об этом не говорите?))) Или вы хотите сказать, что 1 350 000 это самоокупаемость утилизации и бедный ТОО РОП терпит сплошные убытки? Так может им еще и адресную помощь от государства оказывать?
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§ abaika95
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2957
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.02.20 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Эти деньги просто разворуют, а все молчат.//




эксперДы из Канады спят и видят как у нас тут все разворуют) вот прям безапелляционно разворуют и все)
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§ Butch
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 496
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.02.20 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
В РФ вот нет такой принудиловки

Федеральный закон "о безопасности дорожного движения" статья 15 пункт 3. Те же самые требования что и в Казахстане. Возможный ненадлежащий контроль за соблюдением собственного законодательства вряд ли может быть примером для подражания.
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§ KstKZ
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
KstKZ


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Сообщений: 18
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 03.02.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Видимо проблема в названии.



В названии "первичный сбор за регистрацию" проблемы нету, проблема в сумме за этот сбор, можете мне внятно пояснить откуда взята сумма забегающая за 1 000 000 тенге? На что она идет?
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§ Victor Yang
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12442
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.02.20 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
когда можно на этом же заработать от 100 000 тысяч...

Разобрать автомобиль, рассортировав детали по материалам, будет стоить дороже.
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§ KstKZ
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 03.02.20 - 10:30
Комментарий проходит проверку.
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§ Victor Yang
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12442
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.02.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
откуда взята сумма забегающая за 1 000 000 тенге? На что она идет?

Она идёт на минимизацию ввоза подержанных автомобилей. С этим сбором никто не будет ввозить в страну старые автомобили, потому как будет неоправданно. Не надо больше ныть - у вас есть год на то чтобы продать свои развалюхи по запчастям или на металлолом.
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* Добринцофф
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7008
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.02.20 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
В названии "первичный сбор за регистрацию" проблемы нету, проблема в сумме за этот сбор, можете мне внятно пояснить откуда взята сумма забегающая за 1 000 000 тенге? На что она идет?

Дорого для авто старше 3 лет.
Первичная регистрация новых авто обходится дёшево, а вот машины постарше – дороже:
до двух лет (2018-2019 годов выпуска) – 0,25 МРП (662 тенге);
от двух до трёх лет (2017-2018 годов выпуска) – 50 МРП (132 550 тенге);
старше трёх лет (2016 года выпуска и раньше) – 500 МРП (1 325 500
Отсюда вывод-первичная регистрация -это заградительная пошлина дабы стимулировать население покупать новые авто,а не ввозить утиль из России и Армении.
Осталось только решить вопрос как сделать так что бы у населения была возможность покупать новые автомобили,но это уже потом когда нибудь.
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§ Butch
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Butch


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Сообщений: 496
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.02.20 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Почему вы об этом не говорите?

Я об этом не говорю по одной "незначительной" причине. Автомобиль состоит не только из металла. Ещё имеется резина, полимерные компоненты (пластик, шумоизоляция и пр.), текстиль и кожа, электронные компоненты, масла, охлаждающие жидкости, стекло, в некоторых случаях продукты деревообработки.
Металл и аккумуляторы фактически оплачиваются владельцу, при сдаче автомобиля на утилизацию, по стоимости, вероятно, даже бОльшей чем при сдаче на металлоприёмку. Прочие компоненты, при "утилизации" самим владельцем, просто окажутся, в лучшем случае, на свалке ТБО. Но гораздо чаще будут просто валяться где-нибудь в местах, в которых, по мнению владельца, их не видно. Вот за это и взимается плата. За то что автомобиль разберут, рассортируют, и даже если и не переработают его составные части, то во-всяком случае они не будут зас...ть собой всю окружающую территорию. С тем что плата чрезмерна, относительно наших средних доходов, я согласен. Но сам замысел правильный.
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* Добринцофф
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7008
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.02.20 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не надо больше ныть - у вас есть год на то чтобы продать свои развалюхи по запчастям или на металлолом.

Витя пешеход и злорадствует от души :lol:
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