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Butch:
Из чего можно сделать предположение - в Канаде быть может и можно неплохо заработать на утилизации автомобилей, без дополнительных платежей. В Казахстане, по-видимому, на данный момент нет.
С учетом того, что автомобиль у нас с радостью примут на металлолом и собственник еще и получит за это деньги, у любого возникнет вопрос. Зачем платить какому то частнику 1 350 000, когда можно на этом же заработать от 100 000 тысяч... Почему вы об этом не говорите?))) Или вы хотите сказать, что 1 350 000 это самоокупаемость утилизации и бедный ТОО РОП терпит сплошные убытки? Так может им еще и адресную помощь от государства оказывать?