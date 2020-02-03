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≡ В какую сумму обойдется ФК "Тобол" бюджету Костанайской области в 2020 году?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В какую сумму обойдется ФК "Тобол" бюджету Костанайской области в 2020 году?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37938
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.20 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Управление физкультуры и спорта Костанайской области выделило футбольному клубу "Тобол" 3 250 000 000 тенге. Конкурс разыгран как всегда из одного источника, в услуги входит подготовка основного и дублирующего состава.
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§ ыгрик иксов
Re: В какую сумму обойдется ФК "Тобол" бюджету...
ыгрик иксов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 03.02.20 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не маленькая сумма и кстати причем здесь $?
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