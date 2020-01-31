Butch "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае #88





(Полноправные пользователи) Сообщений: 496

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:40 Цитата: KstKZ:

Почему вы об этом не говорите?

Я об этом не говорю по одной "незначительной" причине. Автомобиль состоит не только из металла. Ещё имеется резина, полимерные компоненты (пластик, шумоизоляция и пр.), текстиль и кожа, электронные компоненты, масла, охлаждающие жидкости, стекло, в некоторых случаях продукты деревообработки.

Металл и аккумуляторы фактически оплачиваются владельцу, при сдаче автомобиля на утилизацию, по стоимости, вероятно, даже бОльшей чем при сдаче на металлоприёмку. Прочие компоненты, при "утилизации" самим владельцем, просто окажутся, в лучшем случае, на свалке ТБО. Но гораздо чаще будут просто валяться где-нибудь в местах, в которых, по мнению владельца, их не видно. Вот за это и взимается плата. За то что автомобиль разберут, рассортируют, и даже если и не переработают его составные части, то во-всяком случае они не будут зас...ть собой всю окружающую территорию. С тем что плата чрезмерна, относительно наших средних доходов, я согласен. Но сам замысел правильный.