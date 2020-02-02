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§ NG.kz
В одном из дворов Костаная... Приключения "гольфа"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37938
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несоблюдение дорожных знаков влечет наказание, иногда весьма оригинальным способом).
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§ сайлау курманов
Re: В одном из дворов Костаная... Приключения "гольфа"
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3475
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.02.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чел помыкался,на растаможку нет денег и решил таким вот образом избавиться, хай мусорщики руки погреют
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§ андрей 117
Re: В одном из дворов Костаная... Приключения "гольфа"
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 02.02.20 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пустой бак убрать 6 секунд.вот еслиб ему ковш снега сыпанули
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§ лимон
Re: В одном из дворов Костаная... Приключения "гольфа"
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1252
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.02.20 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
заелись, гольфа третьего выкинули на мусорку
так вроде сейчас и по фото могут штраф выписать, не? стоянка от знака на 10 метров запрещена
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