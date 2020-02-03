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§ NG.kz
Как будут теперь работать обменники в Казахстане?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37938
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.20 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изменилось не только время работы обменных пунктов в Казахстане. Теперь в них фиксируют и некоторые анкетные данные клиентов. Так что если вам понадобится получить валюту ночью, сделать это можно будет только в определенных местах.
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§ dandiv
Re: Как будут теперь работать обменники в Казахстане?
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 849
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 03.02.20 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кроме того, теперь в обменниках будут записывать имена казахстанцев. По обменным операциям, проведенным через обменные пункты, на сумму, не превышающую эквивалент 500 тысяч тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя и отчество (при наличии) и ИИН клиента (при наличии).

Смущает (при наличии)... А что у казахстанца может отсутствовать Имя, Фамилия, Отчество или ИИН? :-o
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