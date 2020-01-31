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≡ "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полуторачасовое стояние на площади перед областным акиматом владельцев автомобилей с иностранным учётом и скандирование ими лозунга "Аким, выходи" завершилось тем, что Архимед Мухамбетов всё же вышел к собравшимся и вместе с ним все прошли в зал филармонии.
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§ Добринцофф
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7006
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.02.20 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А списание кредитов - не то же самое?

Вот с этого бардак и начинается.
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§ maxsaf
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5209
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может мне кто-нибудь обьяснить, откуда такая дурная сумма за утильсбор? Что туда входит, как она рассчитывается? Сумма за утильсбор реально такая большая, или тут привали?
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§ Добринцофф
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7006
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.02.20 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Может мне кто-нибудь обьяснить, откуда такая дурная сумма за утильсбор? Что туда входит, как она рассчитывается? Сумма за утильсбор реально такая большая, или тут привали?

Сумма реальная.
Это Казахстан,здесь необязательно, что нибудь рассчитывать,сказали с завтрашнего дня у вас будет утиль сбор столько то столько и всё с завтрашнего дня все платят.
Я себе машинку с Южной Кореи заказывал в 2014,там какие то льготы тогда были,но утиля и первичной регистрации точно не было,по растаможке то же недорого выходило,главное что бы машина была не старше 5 или 7 лет не помню уже.Потом ещё какая то халява была,когда курс скакнул в другую сторону и все в Россию поехали за машинами,их тогда перед выборами без проблем налево и направо регистрировали,а теперь усе халява кончилась.
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§ maxsaf
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5209
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 01:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Сумма реальная. Это Казахстан,здесь необязательно, что нибудь рассчитывать,сказали с завтрашнего дня у вас будет утиль сбор столько то столько и всё с завтрашнего дня все платят.

Так в этом и проблема видимо. Народ молчит - значит всё устраивает. Когда я работал сисадмином на одном предприятии по утилизации электроники, нам как-то привезли пробную партию остатков после утилизации автомобилей. Предприятие, которое утилизирует авто - они их закидывают в огромный шреддер, магнитами там все железо вытаскивают и сдают за хорошие деньги. А остальное отправили нам, и мы им тоже за это заплатили, и еще кучу денег заработали. Я это к тому, что на утилизации авто можно выйти на самоокупаемость, и неплохо заработать без всяких утильсборов. Эти деньги просто разворуют, а все молчат. Странно это.
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§ Butch
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 494
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.02.20 - 07:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Так в этом и проблема видимо

Видимо проблема в названии. Если посмотреть на градацию платежей, видно что они стимулируют к приобретению более "экологичных" автомобилей. Самый маленький сбор за автомобили с электродвигателями и по нарастающей.
И потом, вероятно да, можно выйти и на самоокупаемость, но что-то не появилось самопроизвольно частных компаний занятых утилизацией тех же автомобилей до 2016 года, пока не был введён утилизационный сбор. Появилось предприятие после, и то, одно на всю страну.
Из чего можно сделать предположение - в Канаде быть может и можно неплохо заработать на утилизации автомобилей, без дополнительных платежей. В Казахстане, по-видимому, на данный момент нет.
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