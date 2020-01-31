Цитата: Добринцофф:

Сумма реальная. Это Казахстан,здесь необязательно, что нибудь рассчитывать,сказали с завтрашнего дня у вас будет утиль сбор столько то столько и всё с завтрашнего дня все платят.

Так в этом и проблема видимо. Народ молчит - значит всё устраивает. Когда я работал сисадмином на одном предприятии по утилизации электроники, нам как-то привезли пробную партию остатков после утилизации автомобилей. Предприятие, которое утилизирует авто - они их закидывают в огромный шреддер, магнитами там все железо вытаскивают и сдают за хорошие деньги. А остальное отправили нам, и мы им тоже за это заплатили, и еще кучу денег заработали. Я это к тому, что на утилизации авто можно выйти на самоокупаемость, и неплохо заработать без всяких утильсборов. Эти деньги просто разворуют, а все молчат. Странно это.