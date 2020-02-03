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§ NG.kz
Биртанов: В Казахстане исследовано 100 проб анализов на коронавирус, результат отрицательный
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.20 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане лабораторная диагностика нового коронавируса проводится методом Real-Time RT-PCR на базе Центральной референс-лаборатории Национального научного центра особо опасных инфекций совместно с Национальным центром биотехнологий.

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§ maxsaf
Re: Биртанов: В Казахстане исследовано 100 проб анализов на...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5209
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
с начала усиления противоэпидемических мероприятии охвачено мониторингом около 19 000 человек

Цитата:
было исследовано 100 проб анализов

А остальным 18900 почему не сделали этот анализ?
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