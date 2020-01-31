Цитата: maxsaf:

Может мне кто-нибудь обьяснить, откуда такая дурная сумма за утильсбор? Что туда входит, как она рассчитывается? Сумма за утильсбор реально такая большая, или тут привали?

Сумма реальная.

Это Казахстан,здесь необязательно, что нибудь рассчитывать,сказали с завтрашнего дня у вас будет утиль сбор столько то столько и всё с завтрашнего дня все платят.

Я себе машинку с Южной Кореи заказывал в 2014,там какие то льготы тогда были,но утиля и первичной регистрации точно не было,по растаможке то же недорого выходило,главное что бы машина была не старше 5 или 7 лет не помню уже.Потом ещё какая то халява была,когда курс скакнул в другую сторону и все в Россию поехали за машинами,их тогда перед выборами без проблем налево и направо регистрировали,а теперь усе халява кончилась.