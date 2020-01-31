Цитата: Butch:

Вас не затруднит пояснить это утверждение

Это лучше пусть поясняют те кто купил эти автомобили - кто-то где-то услышал что можно ввозить а/м с иносранными номерами. Вот один из представителей пишет так:

Цитата: KstKZ:

вы тут кричите об исполнении закона, так как от официальных лиц можно услышать выражение "можно не платить"?

То есть, они где-то услышали от чиновников что "можно не платить". Или им показалось что они услышали. Или кто-то нашёл такую лазейку - и кинул клич в соц.сетях. Ясно одно - сами покупатели не стали разбираться в юридических тонкостях, а использовали сарафанное радио. А получился глухой телефон.

Это напоминает кричащие заголовки желтых СМИ - в заголовке одно, а в статье - другое. Как пример - новость "Пугачёва умерла". Картинка представилась, личность известна? Если почитать статью - да, умерла, но не Алла Борисовна, а однофамилица из Бурановских бабушек.