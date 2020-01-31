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Куратор темы: drakon
§ Butch
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 493
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.01.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Давайте начистоту. Вы ведь сами утверждаете что я говорю на японском. Так как же по-Вашему у меня есть возможность обмануть русскоговорящих хулиганов??? ;-)
Цитата:
Добринцофф:
защитники животных уже выехали за тобой

Нууууу, топка и печь у меня по-прежнему есть. Так что, думаю, начинать переживать рано ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18497
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.01.20 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Адекс - появился, на форуме.
Наверное из Китая - вернулся?... :lol: :-o
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2146
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.01.20 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
из Китая - вернулся?
---А чего там делал ?? Но это не важно - главное , его опросили врачи??
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18497
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.02.20 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
главное , его опросили врачи??

Ты про такие вещи - не спрашивай.
Генеколога уже одного - арестовали...
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18497
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.02.20 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну как там, в КОстанае, новый Же Ке Хешник?
Показал бы кто, улицы, снег... :lol: :oops:
Виталик, ты же можешь,фотки - выставлять.
Пройди, покажи нам, новый - порядок... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 01.02.2020 - 16:33]
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8918
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.02.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Нераслабляйся. Наводи порядок пока. Скоро будут фотки из ГДР))
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18497
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.02.20 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я бы с нашими девушками,выпил пива.

Если бы они - согласились... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18497
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.02.20 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Для тех, кто ещё - не понял... :lol: :oops:
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


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Сообщений: 732
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.02.20 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я бы с нашими девушками,выпил пива

Ой, термы... :lol:

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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18497
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.02.20 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, как я и - планировал.
Три девушки у нас - остались,
на форуме, Таноми, Лилли, Юля... :lol: :oops:
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§ Тот самый
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 418
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 02.02.20 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:выпил пива

Уже 10 случаев коронавируса в Германии. Вроде спирт убивает его, водка и шнапс тоже должны ;-) :lol:
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Страница 220 из 220«1...218219220
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