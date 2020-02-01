Тот самый Re: Хитрости в условиях непрозрачности #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 418

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:37 Евгений, отличная статья! Ещё хотел заметить, есть манипуляции другого рода.



В доме уже 11 лет стоит общедомовом счётчик тепла. До 2017го года в теплые месяцы (октябрь, ноябрь, апрель) за отопление я платил ~1000 тенге, в холодные до 12 тысяч. Что было вполне логично, а вот 1,5 последних года платежи стали ближе к среднегодовым.



К примеру, в декабре 16го заплатил 2918 тенге за 2 месяца (октябрь-ноябрь), за октябрь 2017 - 1211 тенге, за октябрь 2018 - 3123, октябрь 2019 - 6083 тенге. И это в октябре, при отключенных батареях и открытых окнах.



В общем, очень странные расчёты у КТЭК и хотя сумма платежей за год выросла незначительно, получается, что теперь не видно смысла в дорогом общедомовом счётчике.