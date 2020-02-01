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§ NG.kz
Хитрости в условиях непрозрачности
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37935
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.02.20 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комитет по регулированию естественных монополий сообщил казахстанцам, что тарифы по большинству регулируемых коммунальных услуг в последнее время снижались. Обещают не поднимать их и в 2020 году. Кроме цены на электроэнергию. Многие потребители к этой новости отнеслись с недоверием. Потому как снижения затрат на коммуналку в семейных бюджетах они не ощутили. Причина подозрительного отношения к тарифной политике государства известна. Она в отсутствии прозрачности. Будет ли что-то меняться в этой сфере? Поможет ли открытость процедуры регулирования тарифов находить естественный компромисс между платежеспособностью потребителей и необходимостью нормальной финансовой поддержки производителя коммунальных услуг?
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§ Гога
Re: Хитрости в условиях непрозрачности
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2146
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.02.20 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так все - таки насчет того , что Президент сказал - до 2025 тарифы не будут подымать ??
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§ Тот самый
Re: Хитрости в условиях непрозрачности
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 418
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 02.02.20 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Евгений, отличная статья! Ещё хотел заметить, есть манипуляции другого рода.

В доме уже 11 лет стоит общедомовом счётчик тепла. До 2017го года в теплые месяцы (октябрь, ноябрь, апрель) за отопление я платил ~1000 тенге, в холодные до 12 тысяч. Что было вполне логично, а вот 1,5 последних года платежи стали ближе к среднегодовым.

К примеру, в декабре 16го заплатил 2918 тенге за 2 месяца (октябрь-ноябрь), за октябрь 2017 - 1211 тенге, за октябрь 2018 - 3123, октябрь 2019 - 6083 тенге. И это в октябре, при отключенных батареях и открытых окнах.

В общем, очень странные расчёты у КТЭК и хотя сумма платежей за год выросла незначительно, получается, что теперь не видно смысла в дорогом общедомовом счётчике.
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