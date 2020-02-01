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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 729
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.02.20 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

А сам как думаешь? ;-)
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2146
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.02.20 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Живите-ка смеясь...
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2146
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.02.20 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Вариантов ---- 3 ?? 95 ???
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 729
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.02.20 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Бинго!
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2955
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.02.20 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Прочитал ваше мнение и понял,что у меня точно такое же отношение к одному номерному//



Козлов (хлопая по плечу) я же по дружески так сказать по отечески и нет в моих сообщениях гордыни и спеси (втягивая слюну от важности и ещё усерднее хлопая по плечу) только мудрёная мудрость! (одна рука лежит на плече,вторая теребит щеку)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 729
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.02.20 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
так сказать по отечески
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2955
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.02.20 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странное состояние,выпил субботнего пива и понял для себя что готов разделить пивной стол и выпить по дружески пива только с Алексом,Максом,Електроном,Сталекером,Витом,Янгом,Добринцовым и может быть Гогой.........................
Сходку форумчан никто не хочет устроить?)
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18493
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.02.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со мной, не хочет Абайка,
пиво пить. А я - не пью.
Всё правильно... :lol: :oops:
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