Тот самый В спецЦОНах отменили выходные в феврале из-за старта временной регистрации авто из ЕАЭС #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 416

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:32 Цитата: drakon:

Интересно,сколько машин сегодня, иностранных, зарегистрировали?



Пишут, что в Караганде были случаи



«У нас с мужем есть автомашины «Toyota camry 55» 2016 года выпуска и «Lexus» 2008 года, которые мы купили в Российской Федерации. Сейчас решили поставить на постоянный учет в нашей стране. Мне разъяснили, что первую машину могу поставить на постоянный учет, оплатив госпошлины и первичную регистрацию. А вторая более старше, и поэтому я буду ездить на ней в рамках международного движения»,-рассказала Анна Джаксыбекова.