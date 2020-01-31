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≡ "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37934
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полуторачасовое стояние на площади перед областным акиматом владельцев автомобилей с иностранным учётом и скандирование ими лозунга "Аким, выходи" завершилось тем, что Архимед Мухамбетов всё же вышел к собравшимся и вместе с ним все прошли в зал филармонии.
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§ Victor Yang
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12440
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.02.20 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Вас не затруднит пояснить это утверждение

Это лучше пусть поясняют те кто купил эти автомобили - кто-то где-то услышал что можно ввозить а/м с иносранными номерами. Вот один из представителей пишет так:
Цитата:
KstKZ:
вы тут кричите об исполнении закона, так как от официальных лиц можно услышать выражение "можно не платить"?

То есть, они где-то услышали от чиновников что "можно не платить". Или им показалось что они услышали. Или кто-то нашёл такую лазейку - и кинул клич в соц.сетях. Ясно одно - сами покупатели не стали разбираться в юридических тонкостях, а использовали сарафанное радио. А получился глухой телефон.
Это напоминает кричащие заголовки желтых СМИ - в заголовке одно, а в статье - другое. Как пример - новость "Пугачёва умерла". Картинка представилась, личность известна? Если почитать статью - да, умерла, но не Алла Борисовна, а однофамилица из Бурановских бабушек.
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§ Victor Yang
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12440
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.02.20 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
А поскольку господин Yang, как мне кажется, более меня, да и пожалуй Вас, искушён в юридических вопросах, то я всё же хотел бы выслушать комментарий от него.

Не-не-не! В юридических - нет, тем более, если меня они не касаются, а я пешеход. В НТД, если я сталкивался, - могу что-то пояснить, а вот эти все законы - я несколько далёк, хоть и есть что-то общее с НТД - порой, разговаривая с экспертом, цепляешься за слово - и оно даёт свободу действий. Ну или эксперт, цепляясь за такое же слово, говорит что решения неверные.
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§ elektron
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4384
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.02.20 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
хоть и есть что-то общее с НТД - порой, разговаривая с экспертом, цепляешься за слово - и оно даёт свободу действий. Ну или эксперт, цепляясь за такое же слово, говорит что решения неверные.

это есть мыслительный процесс, не нужно боятся :lol:
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§ Я
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 201
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 01.02.20 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
если бы речь тут была только о задрипаных машина

Мы бы поверили, что куплена "не роскошь, а средство передвижения "
И червячок тут абсолютно не при чем. Пора уж на хитрые болты накручивать контрогайки
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§ Мишаня
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
Мишаня


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Сообщений: 785
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 01.02.20 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
Вы умышлено шли на нарушение закона хотели н*****ь судьбу,но она это сделала с вами.

Ну бред же ж! Как можно нарушить закон за пару лет до того, как он появился (который сейчас нагибает людей)? Или речь о каком-то другом законе? Что говорят соглашение о ЕТП? Или так, ваши слова как желчь тем, кто хотел затратить меньше средств при всех равных?
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§ Сталкер
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 448
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 01.02.20 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Просто, опираясь на суть предъявляемых требований, логически не выводится уверенность заявителей в том что нарушений в части законодательства РК с их стороны не было. Потому что в случае уверенности в полной законности своих действий, единственно логичным было бы требование соблюдения законодательства, а никак не легализация автомобилей без уплаты сборов и платежей. Но если заявители требуют отмены сборов и платежей за регистрацию своих авто, то они, как минимум, признают что в их действиях имеются признаки нарушения действующих законов. Понимаете в чём суть?

Лучше вот и не скажешь даже!
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§ Butch
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 493
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.02.20 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

Ну хоть Вы, дайте пожалуйста ссылку на те соглашения о ЕТП, к которым апеллируете, а ещё лучше прямо пункты укажите. И на этот закон, который "внезапно" появился, пожалуйста!!! Может быть вы действительно правы в своих притязаниях. :innocent:
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§ abaika95
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
abaika95


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Сообщений: 2955
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.02.20 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Но если заявители требуют отмены сборов и платежей за регистрацию своих авто, то они, как минимум, признают что в их действиях имеются признаки нарушения действующих законов. Понимаете в чём суть?//




Так они не требуют отмену регистрации,они хотят уменьшить сумму якобы непосильных пошлин) ну вроде так)
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§ seroff
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 290
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 02.02.20 - 08:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята ну если вы правы зачем митинги подавайте в суд на обидчиков и там доказывайте что вы слышали и что вы правы . Но вы не выиграете ни один процесс закон не на вашей стороне поэтому вы возмущаетесь в соц.сетях и возле акиматов
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§ Мишаня
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 785
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 02.02.20 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Ну хоть Вы, дайте пожалуйста ссылку на те соглашения о ЕТП, к которым апеллируете, а ещё лучше прямо пункты укажите.

А я никого не обвинял, в отличии от оппонента в нарушении закона. Поэтому голословность обвинений должна быть подкреплена хоть чем-то. А соглашения в рамках ЕТП говорят о свободном перемещении товаров внутри стран-членов. В РФ вот нет такой принудиловки. Хотя дурной пример заразителен
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§ Мишаня
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 785
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 02.02.20 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
подавайте в суд на обидчиков

Самому не смешно от предложения? Считаете это гражданско-правовыми отношениями? Завтра вам изменят конституцию, узурпируя допустим свободу вероисповеданий, признав только религией свидетелей Иеговы, судного дня или божества третьей планеты, и вы будете в суд подавать? Думаю, нет. Проглотите, или согласитесь
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§ Victor Yang
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12440
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.02.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья 2018 года:
https://toppress.kz/article/44264

Но автовладельцы такое видеть не хотели...
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