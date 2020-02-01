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§ PrOFFessor
Сетевые компании - способ распространения товара или развод на деньги?
PrOFFessor


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Сообщений: 1
Регистрация: 15.06.19
Отправлено: 01.02.20 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доброго времени суток, уважаемый костанаец! Все мы живимые организмы и всем нам, особенно на старости лет, начинают докучать те или иные болячки, как хронические, так и спонтанно возникающие. Вот и у одноного моего родственника так же, на старости лет развились некоторые из них, которые, естественно, доставляют неудобства да и вредны. Вот окольными путями на него вышла модная нынче китайская сетевая фирма Fohow (Фохов), позиционирующая себя как продающая инновационные препараты восточной медицины. Против самой восточной медицины я ничего не имею. Напротив, она по многим пунктам превосходит нашу, особенно постсоветскую, традиционную медицину. Но, только если восточными методами тебя лечат непосредственно на востоке (Китай, Тибет, Корея), но никак не в нашем северном казахстанском городе, причем сетевиками, не имеющими мед образования.
они предлагают купить некий массажер за 580 000(!!!) тнг, подписать еще 4 под себя, впарить им такие же и сидеть считать денежки. кроме этого, там же распространяют некие чудо китайские элексиры и товары от всех болезней. кто сталкивался? кто что скажет?
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§ Victor Yang
Сетевые компании - способ распространения товара или развод на деньги?
Victor Yang


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Сообщений: 12439
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.02.20 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё что касается медицины и невообразимых денег - пусть идёт лесом. Косметика, бытовая химия, домашняя утварь и прочие безобидные вещи по приемлемым ценам - это нормально. Это моё мнение.
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