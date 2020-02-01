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§ NG.kz
Нужно ли жителям поселка Кушмурун жертвовать на кладбище, если у бюджета денег нет?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37934
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.02.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решил посоветоваться с читателями «Наша Газета». Как быть жителям п.Кушмурун? Более пяти лет существует проблема с православным кладбищем. Это проблемы с ограждением, проблемы с центральными воротами. А последние пару лет нависла проблема: где хоронить? Кладбище нужно расширять или строить новое.
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§ abaika95
Re: Нужно ли жителям поселка Кушмурун жертвовать на кладбище,...
abaika95


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Сообщений: 2954
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.02.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//но в Кушмуруне не было войны и каких то стихийных бедствий не замечено. И налоги в бюджет поселка собираются приличные//



Нигде не было войны,но 90ые везде прошли как чума,развал большого государства хуже войны.....

Какой у вас бюджет у поселка?
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§ Кушмурунец23
Нужно ли жителям поселка Кушмурун жертвовать на кладбище, если у бюджета денег нет?
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 01.02.20 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Какой у вас бюджет у поселка

Налогов в 2019 году было собрано под 20 миллионов плюс еще дорожных под 14 миллионов... Ну и всякого земельного имущественного. В общем немного но и немало. Конечно это не большие средства, но для п.Кушмурун на решение основных проблем вполне достаточно.
Дело еще в том, как я предполагаю, что наши власти на протяжение трех десятилетий не оформили документы на кладбище, земельный и т.д. Т.е. оно кладбище реально существует но только не юридически. Поэтому его и нико не может из предпринимателей взять. Как во всем цивилизованном мире.

[Исправлено: Кушмурунец23, 01.02.2020 - 22:00]
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§ Кушмурунец23
Re: Нужно ли жителям поселка Кушмурун жертвовать на кладбище,...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 01.02.20 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то я с заголовком не совсем правильно...
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