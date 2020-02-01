Кушмурунец23 Нужно ли жителям поселка Кушмурун жертвовать на кладбище, если у бюджета денег нет? #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 358

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:49 Цитата: abaika95:

Какой у вас бюджет у поселка

Налогов в 2019 году было собрано под 20 миллионов плюс еще дорожных под 14 миллионов... Ну и всякого земельного имущественного. В общем немного но и немало. Конечно это не большие средства, но для п.Кушмурун на решение основных проблем вполне достаточно.

Дело еще в том, как я предполагаю, что наши власти на протяжение трех десятилетий не оформили документы на кладбище, земельный и т.д. Т.е. оно кладбище реально существует но только не юридически. Поэтому его и нико не может из предпринимателей взять. Как во всем цивилизованном мире.



[Исправлено: Кушмурунец23, 01.02.2020 - 22:00]