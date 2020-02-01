Цитата-//Я не понимаю как во дворе скворечника можно жарить шашлык,тогда уж лучше на даче//







Ну чучело то вон он сжигает) ниче не мешает) и при чем я кстати был свидетелем жаринья шашлыков во дворе "скворечника" и плов делали и юрты ставили но это все из той же песни с сжиганием чучел)