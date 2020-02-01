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≡ Конкурс масленичных чучел пройдет 1 марта в Рудном		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Конкурс масленичных чучел пройдет 1 марта в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37934
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.02.20 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году масленичная неделя начинается 24 февраля, значит, сам праздник выпадает на 1 марта. В Рудном с местом народных гуляний пока не определились, а вот заявки на участие в конкурсе «Наша Масленица - 2020» уже готовы принимать.
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§ Butch
Re: Конкурс масленичных чучел пройдет 1 марта в Рудном
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 493
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.02.20 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот. А вы всё спрашиваете чего это в Рудном ничего не переименовывают. У нас, видите, конкурс устраивают какая фигура, внешне отдалённо напоминающая человеческую, лучше горит ;-) :lol: :lol:
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§ yudjin
Re: Конкурс масленичных чучел пройдет 1 марта в Рудном
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6373
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.02.20 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот мои, в предыдущие 4 года:

Кому какая нравится? ;-)
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§ Butch
Конкурс масленичных чучел пройдет 1 марта в Рудном
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 493
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.02.20 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Кому какая нравится?

Ясен-красен, 4-й размер the best!!! ;-)
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§ Vit
Конкурс масленичных чучел пройдет 1 марта в Рудном
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8918
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.02.20 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот мои, на морозе.
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§ yudjin
Конкурс масленичных чучел пройдет 1 марта в Рудном
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6373
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.02.20 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Вот мои, на морозе.

И как ты таких сжигаешь? Или это фотокарточка? ;-)

Цитата:
Butch:
4-й размер the best!!!

С одной прикол был... подпалили её, одежонка сгорела и гдуди эффектно вывалились на снег:


[Исправлено: yudjin, 01.02.2020 - 19:44]
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§ Butch
Конкурс масленичных чучел пройдет 1 марта в Рудном
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 493
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.02.20 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
подпалили её, одежонка сгорела и гдуди эффектно вывалились на снег

Наверняка забавно выглядело :lol:
Однако сие меня натолкнуло на философскую потугу. Не является ли такой случай своего рода метафорой. В смысле - всё что окружает - пепел и тлен, одни только груди вываливаются. :lol:
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§ abaika95
Re: Конкурс масленичных чучел пройдет 1 марта в Рудном
abaika95


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Сообщений: 2954
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.02.20 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вот мои, в предыдущие 4 года///




Юджин ты шашлыки по лету во дворе не жаришь?)
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§ yudjin
Re: Конкурс масленичных чучел пройдет 1 марта в Рудном
yudjin


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Сообщений: 6373
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.02.20 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, когда в центре проводят, то часто рисуют лицо на чучеле, хотя этого нельзя делать. Это обезличенный образ зимы - Марёны, сжигая который избавляются от болезней, злобы и зимних трудностей.
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§ yudjin
Конкурс масленичных чучел пройдет 1 марта в Рудном
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6373
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.02.20 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ы шашлыки по лету во дворе не жаришь?)

нет, а с какой целью интересуешься-то?
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§ abaika95
Конкурс масленичных чучел пройдет 1 марта в Рудном
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2954
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.02.20 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//нет, а с какой целью интересуешься-то?//




Да нет просто смотрю такой дворовой любитель всяких всячин) надо ещё шашлыки начать жарить и пол города к тебе во двор как на вечеринку будет ходить)
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§ abaika95
Конкурс масленичных чучел пройдет 1 марта в Рудном
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2954
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.02.20 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//часто рисуют лицо на чучеле, хотя этого нельзя делать//



Консультацию проведи в акимате а то там не знают всех таинств чучулосжигания)
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§ Добринцофф
Конкурс масленичных чучел пройдет 1 марта в Рудном
Добринцофф


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Сообщений: 7003
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.02.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Юджин ты шашлыки по лету во дворе не жаришь?)

Я не понимаю как во дворе скворечника можно жарить шашлык,тогда уж лучше на даче
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§ abaika95
Конкурс масленичных чучел пройдет 1 марта в Рудном
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2954
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.02.20 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Я не понимаю как во дворе скворечника можно жарить шашлык,тогда уж лучше на даче//



Ну чучело то вон он сжигает) ниче не мешает) и при чем я кстати был свидетелем жаринья шашлыков во дворе "скворечника" и плов делали и юрты ставили но это все из той же песни с сжиганием чучел)
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