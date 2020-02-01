abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #8375





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 19:25 Цитата-//Прочитал ваше мнение и понял,что у меня точно такое же отношение к одному номерному//







Козлов (хлопая по плечу) я же по дружески так сказать по отечески и нет в моих сообщениях гордыни и спеси (втягивая слюну от важности и ещё усерднее хлопая по плечу) только мудрёная мудрость! (одна рука лежит на плече,вторая теребит щеку)