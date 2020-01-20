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§ Ольга Колоколова
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2401
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 20.01.20 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вопрос редакции: вы с ним не поссорились случайно?
Что за детский сад, maxsaf :lol: Как вы себе это представляете? Редакция, ссорящаяся с пользователями - это было бы странно. Не в песочнице же. Насколько я помню, Сталкер был недоволен модерацией в каком-то конкретном случае. Ну на то и модерация, чтобы регулярно кто-то чувствовал себя недовольным. В правах пользовательских он не поражен, правила нарушает редко. У нас к нему претензий нет
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* drakon
Ваши вопросы редакции и сообществу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18491
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.02.20 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция НГ.
Прошу Вас ответить мне на вопрос.
Есть ли в Алтынсаринском районе,
п.Коскудук. Если есть, то как он
раньше - назывался?
С нетерпение жду ответ... :lol:
drakon
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§ Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8918
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.02.20 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик в свое время специально гонял в твою деревню . Фоты были. Щас че.? Случилось.
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§ Козлов я
Ваши вопросы редакции и сообществу
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 727
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.02.20 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Коскудук (Костанайская область)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Село
Коскудук
каз. Қосқұдық
53°11′14″ с. ш. 64°12′10″ в. д.HGЯO
Страна Казахстан
Область Костанайская область
Сельский район Алтынсаринский
Сельский округ Щербаковский
История и география
Основан 2006
Часовой пояс UTC+6:00
Население
Население 225 человек (2009)

Коскудук (каз. Қосқұдық) — село в Алтынсаринском районе Костанайской области Казахстана. Входит в состав Щербаковского сельского округа. Код КАТО — 393259400[1].

Население
По данным 1999 года, в селе не было постоянного населения[2]. По данным переписи 2009 года, в селе проживало 225 человек (111 мужчин и 114 женщин)[2].

История
Совместным решениме Костанайского областного маслихата и постановление акимата Костанайской области от 15 сентября 2006 года № 345/6св «Об образовании населенных пунктов Алтынсаринского района Костанайской области»:

- образованы села Басбек и Коскудук Щербаковского сельского округа.
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* drakon
Ваши вопросы редакции и сообществу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18491
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.02.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
образованы села Басбек и Коскудук Щербаковского сельского округа.

Спасибо. Басбек, это родина доктора СИЗО. При мне быд такой посёлок.
Коскудук, образован в 2006 году. Меня там уже почти 10 оет небыло.
В районе. И в Казахстане 6 лет... :lol: :-o
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