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≡ На что потратят "лишние" 1,6 млрд в бюджете Костанайской области?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На что потратят "лишние" 1,6 млрд в бюджете Костанайской области?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37933
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
31 января на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата внесли изменения в бюджет региона на 2020 год. Поводом для корректировки главного финплана стала необходимость распределения свободных 1,6 млрд тенге.
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* drakon
Re: На что потратят "лишние" 1,6 млрд в бюджете...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18491
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.01.20 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12 лет, прожил в Алтынсаринском районе.
Про с. Коскудук, даже не слышал... 8-) :-o
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§ arman_kst
На что потратят "лишние" 1,6 млрд в бюджете Костанайской области?
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 405
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.01.20 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За Агромаш-Холдинг земли есть. Изъять для государства. И строить новые микрорайоны

[Исправлено: arman_kst, 31.01.2020 - 19:09]
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§ elektron
Re: На что потратят "лишние" 1,6 млрд в бюджете...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4383
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.01.20 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//коло 638 млн тенге - выделить для реализации пилотного проекта по строительству пунктов раздачи питьевой воды в селах Кабырга (Амангельдинский р-н), Сарысу и Каламкарасу (Джангельдинский р-н), Севастополь (Сарыкольский р-н) и Чистый Чандак, Цабелевка, Александрополь, Каракопа, Камышный Чандак, Кравцово (Федоровский р-н).//

Ну могут же, когда захотят, что то и для людей сделать.
Цитата:
drakon:
Про с. Коскудук, даже не слышал...


Скоро много чего ещё нового услышишь, как Рудный без ономастов выживает? Ума не приложу
:lol:
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* сайлау курманов
Re: На что потратят "лишние" 1,6 млрд в бюджете...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3474
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 31.01.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть закупают новую технику для очистки дорог, моя виноградная в снегу утопает до сих пор, соседи скидывались по две тысяч, я отказался, чего ради? Я дома сижу, буду песню сочинять;аким, выходи!
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§ КГСПС
Re: На что потратят "лишние" 1,6 млрд в бюджете...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1007
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 01.02.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог за счет дополнительных средств должно заказать проектно- сметную документацию на реконструкцию дорог. В частности, связывающих села Тарановское и Варваринка. В списке объектов также мост между Карасу и Большой Чураковкой.///Какая проектно-сметная документация на реконструкцию, если на Варваринку дорога уже почти готова? И почему Тарановское? Переименовали, так будьте добры называть всё своими именами.
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§ Гога
Re: На что потратят "лишние" 1,6 млрд в бюджете...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2146
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.02.20 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
30,7 млн планируется затратить на установку 25 теплых туалетов

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37538#837401
---- Лихо , больше ляма на один.Наверное ,сразу и анализы будут?
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§ Козлов я
На что потратят "лишние" 1,6 млрд в бюджете Костанайской области?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 727
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.02.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Наверное ,сразу и анализы будут?
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§ Гога
Re: На что потратят "лишние" 1,6 млрд в бюджете...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2146
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.02.20 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если мы будем увеличивать темпы в среднем на 10%, то в ближайшие 5-7 лет население бывшего пос. Затобольск – сейчас город Тобыл - в 3 раза вырастет, и это будет город-спутник,
---Ну и тут сразу вспомнился *Золотой теленок* , и Нью-Васюки!!
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* drakon
Re: На что потратят "лишние" 1,6 млрд в бюджете...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18491
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.02.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Вложат власти деньги и в газоснабжение. Выделены средства на начало работ в с. Коскудук Алтынсаринского р-на

Виталик, в Алтынсаринском районе, я жил
с 1985 по 1997 год. 12 лет. Но там такого
посёлка Коскудук - небыло. Может его -
ономастировали?
А Марик гонял по моей просьбе, в пос.
Ново- Ильиновка,тогда ещё Тарановского
района.Фото выставлял нашего дома...
:lol: :oops:
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