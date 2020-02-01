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§ NG.kz
Суицид, покушение, убийство...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37933
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.02.20 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый из нас встречал Новый год по-разному. Кто-то устремился смотреть салют и праздновать шумной компанией на центральной площади, кто-то провел праздник наедине с любимым человеком. Большинство же отмечали в кругу семьи, за большим столом, набитым самой разной едой. Ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь. Для жительницы Рудного эта примета сбылась буквально. В новогоднюю ночь 29-летний слесарь Ринат Мухаметов работал на фабрике, а его супруга и четырехлетняя дочь праздновали в гостях, у родственников. Они договорились встретиться на следующий день, но…
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* сайлау курманов
Re: Суицид, покушение, убийство...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3474
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.02.20 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Позор полицейским! Элементарных вещей не могут разглядеть. Прошлым летом меня помощником избили, разбили окна в тамбуре, ничего не сделали, а с подставным подростком шесть раз раз оштрафовали и лицензию лишили,. Просто нет слов, отстой, бездельники и дармоеды!!!
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§ Vit
Re: Суицид, покушение, убийство...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8918
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.02.20 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Незнаю че у вас там произошло. Женщины берегите своих мужчин. Я знаю кучу парней. Один работая сутками в калинграде умер, строя дом для себя, детей,.
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