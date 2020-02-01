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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:19 Каждый из нас встречал Новый год по-разному. Кто-то устремился смотреть салют и праздновать шумной компанией на центральной площади, кто-то провел праздник наедине с любимым человеком. Большинство же отмечали в кругу семьи, за большим столом, набитым самой разной едой. Ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь. Для жительницы Рудного эта примета сбылась буквально. В новогоднюю ночь 29-летний слесарь Ринат Мухаметов работал на фабрике, а его супруга и четырехлетняя дочь праздновали в гостях, у родственников. Они договорились встретиться на следующий день, но…

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