Ольга Колоколова Ваши вопросы редакции и сообществу #2851



Модератор

(Администрация сайта) Сообщений: 2401

Регистрация: 24.12.06 Модератор(Администрация сайта) Отправлено: - 16:17 Цитата: Вопрос редакции: вы с ним не поссорились случайно? Что за детский сад, maxsaf Как вы себе это представляете? Редакция, ссорящаяся с пользователями - это было бы странно. Не в песочнице же. Насколько я помню, Сталкер был недоволен модерацией в каком-то конкретном случае. Ну на то и модерация, чтобы регулярно кто-то чувствовал себя недовольным. В правах пользовательских он не поражен, правила нарушает редко. У нас к нему претензий нет