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≡ "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37933
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полуторачасовое стояние на площади перед областным акиматом владельцев автомобилей с иностранным учётом и скандирование ими лозунга "Аким, выходи" завершилось тем, что Архимед Мухамбетов всё же вышел к собравшимся и вместе с ним все прошли в зал филармонии.
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§ Victor Yang
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12437
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.02.20 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Вас не затруднит пояснить это утверждение

Это лучше пусть поясняют те кто купил эти автомобили - кто-то где-то услышал что можно ввозить а/м с иносранными номерами. Вот один из представителей пишет так:
Цитата:
KstKZ:
вы тут кричите об исполнении закона, так как от официальных лиц можно услышать выражение "можно не платить"?

То есть, они где-то услышали от чиновников что "можно не платить". Или им показалось что они услышали. Или кто-то нашёл такую лазейку - и кинул клич в соц.сетях. Ясно одно - сами покупатели не стали разбираться в юридических тонкостях, а использовали сарафанное радио. А получился глухой телефон.
Это напоминает кричащие заголовки желтых СМИ - в заголовке одно, а в статье - другое. Как пример - новость "Пугачёва умерла". Картинка представилась, личность известна? Если почитать статью - да, умерла, но не Алла Борисовна, а однофамилица из Бурановских бабушек.
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§ Victor Yang
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12437
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.02.20 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
А поскольку господин Yang, как мне кажется, более меня, да и пожалуй Вас, искушён в юридических вопросах, то я всё же хотел бы выслушать комментарий от него.

Не-не-не! В юридических - нет, тем более, если меня они не касаются, а я пешеход. В НТД, если я сталкивался, - могу что-то пояснить, а вот эти все законы - я несколько далёк, хоть и есть что-то общее с НТД - порой, разговаривая с экспертом, цепляешься за слово - и оно даёт свободу действий. Ну или эксперт, цепляясь за такое же слово, говорит что решения неверные.
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§ elektron
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4383
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.02.20 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
хоть и есть что-то общее с НТД - порой, разговаривая с экспертом, цепляешься за слово - и оно даёт свободу действий. Ну или эксперт, цепляясь за такое же слово, говорит что решения неверные.

это есть мыслительный процесс, не нужно боятся :lol:
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§ Я
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 01.02.20 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
если бы речь тут была только о задрипаных машина

Мы бы поверили, что куплена "не роскошь, а средство передвижения "
И червячок тут абсолютно не при чем. Пора уж на хитрые болты накручивать контрогайки
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§ Мишаня
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
Мишаня


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Сообщений: 783
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 01.02.20 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
Вы умышлено шли на нарушение закона хотели н*****ь судьбу,но она это сделала с вами.

Ну бред же ж! Как можно нарушить закон за пару лет до того, как он появился (который сейчас нагибает людей)? Или речь о каком-то другом законе? Что говорят соглашение о ЕТП? Или так, ваши слова как желчь тем, кто хотел затратить меньше средств при всех равных?
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§ Сталкер
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 448
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 01.02.20 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Просто, опираясь на суть предъявляемых требований, логически не выводится уверенность заявителей в том что нарушений в части законодательства РК с их стороны не было. Потому что в случае уверенности в полной законности своих действий, единственно логичным было бы требование соблюдения законодательства, а никак не легализация автомобилей без уплаты сборов и платежей. Но если заявители требуют отмены сборов и платежей за регистрацию своих авто, то они, как минимум, признают что в их действиях имеются признаки нарушения действующих законов. Понимаете в чём суть?

Лучше вот и не скажешь даже!
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* Butch
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 492
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.02.20 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

Ну хоть Вы, дайте пожалуйста ссылку на те соглашения о ЕТП, к которым апеллируете, а ещё лучше прямо пункты укажите. И на этот закон, который "внезапно" появился, пожалуйста!!! Может быть вы действительно правы в своих притязаниях. :innocent:
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* abaika95
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2949
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.02.20 - 19:36
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