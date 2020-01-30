Vit Флуд и оффтопик (часть 4) #8360





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8914

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:41 Цитата: Ольга Колоколова: Серого волка мало пороть неделю. Нужно как минимум недели три. Парень мазевый,но то что он достал всех своим акимаматом, это да. Ваще я не понимаю почему уехавшие занимаются хренью. Трудно что ли сказать, расказать своим землякам из костаная, куда нужно поступать молодёжи в Дубне. Просто элементарно, сказать друзья звоните я встречу отвезу в общагу, и вы с экономите и я сделаю добро своим.