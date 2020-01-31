Николаич I Re: Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата... #21





(Пользователи) Сообщений: 15

Регистрация: 08.11.19 (Пользователи) Отправлено: - 13:29 Как сказал М.Ломоносов: "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет и будущего".

Названия улиц отражают исторические события, происходившие здесь в различные годы, носят имена людей, творивших историю. Казахстан занимается тем, что открещивается от своей истории, ограничивая своё существование огрызком времени, начиная с момента независимости.

Пройдут десятилетия, и следующее поколение, наученное опытом своих предков, поступит так же, вычеркнув из истории и наших современников, вписав туда имена своих. И так будет продолжаться до тех пор, пока Казахстан не канет в лету, став землёй без истории, без прошлого, с людьми, живущими в невежестве и уверенными что Казахстан появился сам по себе, внезапно и из ниоткуда. А особо просвещённые будут думать что страну создал в одиночку некий аксакал Нурсултан, на необитаемой и ранее неизвестной никому пустыне.