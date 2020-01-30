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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2947
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.01.20 - 22:34
Комментарий удален модератором.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4383
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.01.20 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну вот поэтому поуеховшие и будут в синих штанах)

А я на зло всем малиновые :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2947
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.01.20 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представляю какая каша сейчас на изюмском шляхе начнется)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2947
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.01.20 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чето флуд затих,Алекса,Макса нет) скучно..
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8914
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.02.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Серого волка мало пороть неделю. Нужно как минимум недели три. Парень мазевый,но то что он достал всех своим акимаматом, это да. Ваще я не понимаю почему уехавшие занимаются хренью. Трудно что ли сказать, расказать своим землякам из костаная, куда нужно поступать молодёжи в Дубне. Просто элементарно, сказать друзья звоните я встречу отвезу в общагу, и вы с экономите и я сделаю добро своим.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.02.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
почему уехавшие занимаются хренью.

Давай, Виталик, презжай... :lol: :oops:
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8914
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.02.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Скоро, скоро друг. Приеду. Щас веду переговоры на трудоустройство к вам. Готовся.
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2139
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.02.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
достал всех

----Зачем , друг , снова за всех?? Мне вот интересно было его опусы читать .
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2139
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.02.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Чето флуд затих,

----Опасно стало здесь.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12436
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.02.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Мне вот интересно было его опусы читать .

Наверное, ты в одиночестве. А, ну ты совсем недавно здесь. А так - смысл комментариев у него со дня регистрации не меняется.
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2139
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.02.20 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Да нет , уважаемый , тоже где -то с 10 года - просто реги не было , тогда как - то без этого можно было .
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2139
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.02.20 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
ты в одиночестве.

----Даже если это так - не надо всех под одну гребенку.
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