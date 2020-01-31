Butch Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3286





(Полноправные пользователи) Сообщений: 489

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:43 Цитата: Vit:



Давайте начистоту. Вы ведь сами утверждаете что я говорю на японском. Так как же по-Вашему у меня есть возможность обмануть русскоговорящих хулиганов???

Цитата: Добринцофф:

защитники животных уже выехали за тобой

Нууууу, топка и печь у меня по-прежнему есть. Так что, думаю, начинать переживать рано