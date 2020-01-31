таноми52 Re: Размер пенсии казахстанских госслужащих может измениться #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1555

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:35 Давайте в начале достигнем уровня Японии, а потом поднимем пенсии госслужащих до их уровня. В качестве награды за такие достижения. А пока это выглядит, как попытка госаппарата урвать себе побольше из общенародного котла