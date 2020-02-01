Цитата: Vit:

Чёт я сомневаюсь что щас будут огромные очереди в цон

Думаю не то что очередей не будет, даже единичные случаи регистрации вряд ли будут. Никто не будет платить утильсбор от миллиона и регистрацию от ста тысяч, а если учесть, что машины не соответствуют техрегламенту, так и смысла в этом нет.