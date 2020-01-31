Цитата: KstKZ:

не считаете, что эта машина для нее благо, что вы посчитали и решили, что она ей не нужна

Машина - это пассив, который тянет деньги. И если нет стабильного дохода, покупать машину, будучи получателем АСП, как минимум, - глупо. Очень многие считают ежедневные траты, но посчитать траты ежегодные - не хватает ума.

Цитата: KstKZ:

она должна внести в казну 2 500 000 миллиона

Она может продать автомобиль по запчастям - и ничего вносить не надо.

Цитата: KstKZ:

все, что она слышала с экрана тв, обман

А что именно говорили с экрана? Можно ссылки на видео? Повторюсь - скорее всего, люди только услышали то что можно ничего не платить, а то что это будет продолжаться не вечно - они просто не услышали.