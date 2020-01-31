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≡ Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37932
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение о переименовании 31 января приняли депутаты Костанайского областного маслихата на внеочередной сессии. Предложение о переименовании в акимат Костаная внесла в октябре прошлого года инициативная группа.
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§ elektron
Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4380
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.02.20 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
В ЗТБ-Тобыле,до сих пор есть ул.Ленина,

Дык в Рудном тоже есть, что же вы так плохо о соседеЦитата:
Добринцофф:
видать дыра такая
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§ Добринцофф
Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7002
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.02.20 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
что же вы так плохо о соседе

Это не я,Сайлау сам говорил,что это дыра,там даже снег не чистят.
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§ КГСПС
Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1004
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 01.02.20 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В Рудном есть улица в честь него?

Не переживайте, есть. И есть те, кто помнит и его, и его сына, Виктора Васильевича. Он в моей школе преподавал.
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§ сайлау курманов
Re: Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3474
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.02.20 - 06:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, можно было бы переименовать другие без ликие улицы, например казак-тили или промышленную, не возбуждая неприязнь и гнев населения, но лишним раз подчеркнуть кто в доме хозяин и какие ветра дуют стало каким-то нехорошим брендом, очень печально
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§ Vit
Re: Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8910
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.02.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по лицам депутатов, им по фиг за кого голосовать.
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§ abaika95
Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2946
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.02.20 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//какие ветра дуют стало каким-то нехорошим брендом, очень печально//



А какие ветра дуют?) Антикоммунистические? да нет) вон в Рудном куча улиц коммунистических осталось, антиРусские ветра?) Да нет вон в честь Герасимова назвали улицу)




Цитата-//Не переживайте, есть. И есть те, кто помнит и его, и его сына, Виктора Васильевича. Он в моей школе преподавал.//



Ну вот осталась улица в честь Чекмарёв в области,не переживаю тогда)
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§ Николаич I
Re: Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата...
Николаич I


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 08.11.19
Отправлено: 01.02.20 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сказал М.Ломоносов: "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет и будущего".
Названия улиц отражают исторические события, происходившие здесь в различные годы, носят имена людей, творивших историю. Казахстан занимается тем, что открещивается от своей истории, ограничивая своё существование огрызком времени, начиная с момента независимости.
Пройдут десятилетия, и следующее поколение, наученное опытом своих предков, поступит так же, вычеркнув из истории и наших современников, вписав туда имена своих. И так будет продолжаться до тех пор, пока Казахстан не канет в лету, став землёй без истории, без прошлого, с людьми, живущими в невежестве и уверенными что Казахстан появился сам по себе, внезапно и из ниоткуда. А особо просвещённые будут думать что страну создал в одиночку некий аксакал Нурсултан, на необитаемой и ранее неизвестной никому пустыне.
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