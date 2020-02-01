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§ NG.kz
В спецЦОНах отменили выходные в феврале из-за старта временной регистрации авто из ЕАЭС
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37932
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.02.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока собственники машин с иностранными номерами организуют акции протеста, отказываясь проходить временную регистрацию и прочие предписанные им процедуры оформления, специализированные ЦОНы переходят на работу без выходных.
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§ Vit
Re: В спецЦОНах отменили выходные в феврале из-за старта...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8910
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.02.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт я сомневаюсь что щас будут огромные очереди в цон. Все владельцы проблемных авто находятся в подвешенном состояние, в режиме ожидания. Поэтому не морочьте людям голову, отпустите сотрудников на выходные домой.
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§ KOS77
Re: В спецЦОНах отменили выходные в феврале из-за старта...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 695
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 01.02.20 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Чёт я сомневаюсь что щас будут огромные очереди в цон

Думаю не то что очередей не будет, даже единичные случаи регистрации вряд ли будут. Никто не будет платить утильсбор от миллиона и регистрацию от ста тысяч, а если учесть, что машины не соответствуют техрегламенту, так и смысла в этом нет.
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§ лимон
Re: В спецЦОНах отменили выходные в феврале из-за старта...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 01.02.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
даже единичные случаи регистрации вряд ли будут.


+1, не для этого они выкраивали :-)
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§ Vit
В спецЦОНах отменили выходные в феврале из-за старта временной регистрации авто из ЕАЭС
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8910
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.02.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
Думаю что будет происходить регистрация. Многие перекупы запаниковали. Мне камрюху один знакомый спихивает по себестоимости лишь бы ему деньги вернуть и забыть это как страшный сон.
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§ drakon
Re: В спецЦОНах отменили выходные в феврале из-за старта...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18486
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.02.20 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
даже единичные случаи регистрации вряд ли будут.

Думаю, что журналисты НГ, нам расскажут... :lol:
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§ YESNO
Re: В спецЦОНах отменили выходные в феврале из-за старта...
YESNO


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 22.05.12
Отправлено: 01.02.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Многие перекупы запаниковали. Мне камрюху один знакомый спихивает по себестоимости лишь бы ему

Какая то схема через ГИБДД в Байконуре
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