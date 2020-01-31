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≡ "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37932
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полуторачасовое стояние на площади перед областным акиматом владельцев автомобилей с иностранным учётом и скандирование ими лозунга "Аким, выходи" завершилось тем, что Архимед Мухамбетов всё же вышел к собравшимся и вместе с ним все прошли в зал филармонии.
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§ drakon
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18486
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.02.20 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
хотя вдруг по машине новой выдадут и по квартире, кредиту спишут, как знать

Зависть,зависть. Переживают все. А вдруг и правда выдадут? А мы были - против них... :-o
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§ Butch
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.02.20 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
отменив который "отечественные" машины стали бы минимум на миллион доступнее людям

Вот тут да! Сбор, мягко говоря, великоват. Отменять совсем его конечно ни к чему, просто ради стимула приобретения более "экологичных" автомобилей. Но и "конский" миллион - это слишком много. Условно говоря, в отношении той же "гранты" это треть от конечной стоимости, ну это очень много :oops:
И там скорее градацию нужно изменить. Так как в отношении экологии двигатель с объемом 2000 см, скорее обладает наименьшим из всех негативным влиянием.
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* seroff
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
seroff


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Сообщений: 289
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 01.02.20 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сколько лет закону о семилетках?Почему некоторые умники решили его обойти ,а теперь качают права.Вы по нескольку лет копили деньги на противозаконное приобритение,а теперь говорите что ничего не знали? Вы умышлено шли на нарушение закона хотели н*****ь судьбу,но она это сделала с вами.Примите это с честью.
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* seroff
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
seroff


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Сообщений: 289
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 01.02.20 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если им сейчас это пролезет то все воспользуются таким ходом.
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* Victor Yang
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Victor Yang


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Сообщений: 12430
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.02.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
не считаете, что эта машина для нее благо, что вы посчитали и решили, что она ей не нужна

Машина - это пассив, который тянет деньги. И если нет стабильного дохода, покупать машину, будучи получателем АСП, как минимум, - глупо. Очень многие считают ежедневные траты, но посчитать траты ежегодные - не хватает ума.
Цитата:
KstKZ:
она должна внести в казну 2 500 000 миллиона

Она может продать автомобиль по запчастям - и ничего вносить не надо.
Цитата:
KstKZ:
все, что она слышала с экрана тв, обман

А что именно говорили с экрана? Можно ссылки на видео? Повторюсь - скорее всего, люди только услышали то что можно ничего не платить, а то что это будет продолжаться не вечно - они просто не услышали.
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§ KstKZ
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
KstKZ


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Сообщений: 15
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 01.02.20 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
я ещё пойму когда человек для себя от безисходности на последние деньги задрипанную старую машинешку купил и теперь свою семью на дачу возит,ему да обидно сейчас дорогую пошлину платить


Т.е. вы хотите сказать, что если бы речь тут была только о задрипаных машинах, шроте как вы говорите, то вы бы сейчас пели хвалебные оды тем, кто борется за свое имущество, вы бы их "поняли"? Ну так скажите прямо, вам плевать с высокой колокольни на все это, но в стороне остаться не можете, так как червячек внутри вас требует выхода...
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§ KstKZ
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
KstKZ


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Сообщений: 15
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 01.02.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
люди только услышали то что можно ничего не платить, а то что это будет продолжаться не вечно - они просто не услышали.


А что они еще должны были услышать? Так под ваше "не вечно" можно все подогнать, но даже этого не было сказано. И вы тут кричите об исполнении закона, так как от официальных лиц можно услышать выражение "можно не платить"???? Или платить обязательно или не платить. Как раз-таки было утверждение не платить...
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