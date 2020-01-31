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≡ Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37932
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около сотни человек собрались возле здания областного акимата в Костанае. Как ранее сообщала "НГ", общий сбор на главной площади областного центра на 15 часов сегодня объявили владельцы автомобилей с армянскими, кыргызскими и российскими госномерами.
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§ Тот самый
Re: Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 415
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 01.02.20 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
это и есть нарушение прав человека


Как по мне, это просто шкурный вопрос. Этих людей вообще никак и ничего не интересует кроме них самих. Вот список прав человека, про армянские машины там ни слова ;-)

Цитата:
Сергей_я:
а вы водитель? а вы в курсе что 99,9% водителей за коррупцию и активно ее поддерживают


Полная ерунда. Последний раз платил штраф лет 6 назад. Тьфу-тьфу-тьфу. Не унижался, не обнимался, не просил, за руку с полицейскими не здоровался. Выписали и заплатил с 50% скидкой на следующий день. И таких водителей большинство.

Цитата:
Сергей_я:
проблема у них не в том, что ущемили, а в том, что ооочень существенно ударит им по карману.


Проблема в том, что они знали, что ездить придётся без постановки на учёт, не проходя техосмотр, не оплачивая налог, но всё равно купили. Если эти машины сейчас зарегистрированы на армянина, то можно спокойно на ней ездить. Проблема в том, что они либо сняты с регистрации, либо зарегистрированы на этих же казахстанцев, фиктивно прописанных в Армении.

И по карману им не ударит - они в будний день вышли на митинг.
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§ KstKZ
Re: Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами...
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 01.02.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы для кого стараетесь, оставляя такие комментарии? Для друзей и родственников, соседей, которые ездят на иностранном учете?)))) Или просто внутреннюю желчь девать некуда? А может зарплату за это получаете?)))
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§ Тот самый
Re: Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 415
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 01.02.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Сколько стоит эта тема с утить сбором?


Если 2,5л, то по 1,3 миллиона первичная регистрация и утильсбор. И машина должна быть не ниже Евро-4, с ДХО и ещё какие-то требования, чтобы поставить её на учёт.
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