Цитата: Сергей_я:

это и есть нарушение прав человека



Как по мне, это просто шкурный вопрос. Этих людей вообще никак и ничего не интересует кроме них самих. Вот список прав человека , про армянские машины там ни слова



Цитата: Сергей_я:

а вы водитель? а вы в курсе что 99,9% водителей за коррупцию и активно ее поддерживают



Полная ерунда. Последний раз платил штраф лет 6 назад. Тьфу-тьфу-тьфу. Не унижался, не обнимался, не просил, за руку с полицейскими не здоровался. Выписали и заплатил с 50% скидкой на следующий день. И таких водителей большинство.



Цитата: Сергей_я:

проблема у них не в том, что ущемили, а в том, что ооочень существенно ударит им по карману.



Проблема в том, что они знали, что ездить придётся без постановки на учёт, не проходя техосмотр, не оплачивая налог, но всё равно купили. Если эти машины сейчас зарегистрированы на армянина, то можно спокойно на ней ездить. Проблема в том, что они либо сняты с регистрации, либо зарегистрированы на этих же казахстанцев, фиктивно прописанных в Армении.



И по карману им не ударит - они в будний день вышли на митинг.