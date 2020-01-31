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≡ "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37930
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полуторачасовое стояние на площади перед областным акиматом владельцев автомобилей с иностранным учётом и скандирование ими лозунга "Аким, выходи" завершилось тем, что Архимед Мухамбетов всё же вышел к собравшимся и вместе с ним все прошли в зал филармонии.
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* KstKZ
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 01.02.20 - 10:50
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* KstKZ
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 01.02.20 - 10:54
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§ Добринцофф
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7002
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.02.20 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Напоминает ситуацию, когда соседка купила такую же кофточку, но дешевле. Вроде бы и ничего такого, она заморочилась поисками, объездила пол города, но нашла с лучшей ценой.

Вы знаете всегда есть пути купить "кофточки" подешевле.Вопрос в том на сколько это законно?
Ну вот например есть минимальная цена на 0.5 водки 965тнг,для населения это дорого и если соблюдать закон и торговать по правилам то никто её толком не покупает,то есть я как продавец несу убытки.
Вот теперь давайте сразу после вас на площадь возле акимата выйдут хозяева магазинов и то же попросят убрать эти грабительские пошлины на алкоголь,а заодно и на сигареты,причём заметьте тема наболевшая поэтому в нашем случае поддержка в соцсетях,на форумах и просто на улицах будет гораздо больше вашей.
Цитата:
KstKZ:
Но вам обидно. Что это? Зависть?

Нет просто
Цитата:
Тот самый:
Закон должен быть един для всех или отменён для всех.
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§ Vit
Re: "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8909
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.02.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не пойму, причём тут аким? Да с таким же успехом вы можете митинг устроить под моим окном. Толку будет ноль)
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* KstKZ
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 01.02.20 - 11:18
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§ Victor Yang
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12429
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.02.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Добринцофф

Цитата:
Butch: Butch

Цитата:
Тот самый:

Какие же мы злые - не поддержали несчастных, бедных и обездоленных автовладельцев с армянскими/киргизскими/российскими номерами! А как же человеческое отношение? Надо же их понять! Следом нужно попытаться понять контрабандистов, воров и прочих грабителей - они же крутанулись, чтобы найти где подешевле "кофточку" купить, а остальные им просто завидуют. А то как-то все чёрствые такие - "Закон, закон". Это же бумажка - он ничто по сравнению с человеком! ;-) :-P

[Исправлено: Victor Yang, 01.02.2020 - 11:25]
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* KstKZ
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 01.02.20 - 11:28
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* abaika95
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2946
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.02.20 - 11:45
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§ Butch
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 483
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.02.20 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Какие же мы злые - не поддержали

Да?! Вот блин. Мне казалось что я напротив пытаюсь как-то помочь, чтобы косточка от рыбки была по возможности поменьше. Благодарю вас, форум, за то, что с каждым днём всё ширше открываете мне зенки :lol: :lol: :oops:
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* Тот самый
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 414
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 01.02.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Да с таким же успехом вы можете митинг устроить под моим окном


Вот именно. Ехали бы в Армению и там права качали, тем более, что сами говорят

Цитата:
обозначил лидер автомобильного сообщества Костаная Диас НУРМАГАМБЕТОВ. Его слова собравшиеся периодически прерывали аплодисментами.

- Все автомобили, ввезённые с 10 февраля 2014 по 1 января 2020 года, отнесли к иностранным товарам и теперь они подлежат дополнительному налогообложению, - начал свою речь Нурмагамбетов. - Но тут нужно понимать, что это правительства Армении и Киргизии нарушили договор ЕАЭС - п. 6 ст. 42, который обязывает государство не допустить вывоз товаров, реализуемых по льготным ценам, за границу.


Т.е. вы пособники нарушителей и знали об этом. Поэтому и дали вам год на то, чтобы вернуть эти автомобили в Армению.

[Исправлено: Тот самый, 01.02.2020 - 12:03]
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* abaika95
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2946
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.02.20 - 12:01
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