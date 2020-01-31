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Vit:
Да с таким же успехом вы можете митинг устроить под моим окном
Вот именно. Ехали бы в Армению и там права качали, тем более, что сами говорят
Цитата:
обозначил лидер автомобильного сообщества Костаная Диас НУРМАГАМБЕТОВ. Его слова собравшиеся периодически прерывали аплодисментами.
- Все автомобили, ввезённые с 10 февраля 2014 по 1 января 2020 года, отнесли к иностранным товарам и теперь они подлежат дополнительному налогообложению, - начал свою речь Нурмагамбетов. - Но тут нужно понимать, что это правительства Армении и Киргизии нарушили договор ЕАЭС - п. 6 ст. 42, который обязывает государство не допустить вывоз товаров, реализуемых по льготным ценам, за границу.
Т.е. вы пособники нарушителей и знали об этом. Поэтому и дали вам год на то, чтобы вернуть эти автомобили в Армению.
[Исправлено: Тот самый, 01.02.2020 - 12:03]