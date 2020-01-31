Цитата: KstKZ:

Напоминает ситуацию, когда соседка купила такую же кофточку, но дешевле. Вроде бы и ничего такого, она заморочилась поисками, объездила пол города, но нашла с лучшей ценой.

Вы знаете всегда есть пути купить "кофточки" подешевле.Вопрос в том на сколько это законно?

Ну вот например есть минимальная цена на 0.5 водки 965тнг,для населения это дорого и если соблюдать закон и торговать по правилам то никто её толком не покупает,то есть я как продавец несу убытки.

Вот теперь давайте сразу после вас на площадь возле акимата выйдут хозяева магазинов и то же попросят убрать эти грабительские пошлины на алкоголь,а заодно и на сигареты,причём заметьте тема наболевшая поэтому в нашем случае поддержка в соцсетях,на форумах и просто на улицах будет гораздо больше вашей.

Цитата: KstKZ:

Но вам обидно. Что это? Зависть?

Нет просто

Цитата: Тот самый:

Закон должен быть един для всех или отменён для всех.